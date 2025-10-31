YouTube "beğen" butonuna çeşit çeşit animasyonlar geliyor

YouTube, video türüne göre değişen beğeni animasyonları sunmaya başladı. Bu yenilikle kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefliyor.

YouTube, beğeni butonuna tıklanınca görünen animasyonları video türüne göre özelleştiren yeni bir özellik başlattı. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, içerikle uyumlu görsel geri bildirim almış oluyor.

YouTube's new like animations pic.twitter.com/n3FRtasP3D — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

Platformda şu an aktif olan bu animasyonlar; örneğin eğitim videolarında ampul simgesiyle, otomobil videolarında ise lastik dumanı efektiyle kendini gösteriyor. Toplamda 20’den fazla animasyon seçeneği bulunuyor.

Bu yenilik, izleyiciyi içerikle daha çok etkileşime geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Özellikle genç kitleler arasında popülerleşmesi beklenen bu güncelleme, videoların beğeni oranlarını da artırabilir.

There are even more pic.twitter.com/F7PZQzydrc — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

İlk olarak Android Authority tarafından fark edilen bu özellik, hem YouTube’un kullanıcı deneyimini geliştirme çabasını hem de algoritmanın kullanıcı verilerini daha iyi analiz etme isteğini gösteriyor.