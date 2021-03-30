Video paylaşım platformu YouTube, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda videolarda beğenmeme sayısını gizleyecek birkaç tasarımı test ettiğini açıkladı. Bu hareket bazı kullanıcılardan tepki toplarken ortaya ilginç iddialar da atıldı.

Google, dev video paylaşım platformu YouTube'a sürekli yeni özellik sunarak kullanıcı deneyimini artırmayı ve platformun genel durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Günümüzde YouTube'un en büyük sorunlarından biriyse zaman zaman karşılaştığımız, videonun sahibi olanlar için oldukça üzücü bir durum olan beğenmeme saldırıları.

YouTube'da herhangi bir nedenden dolayı bazı videolar, yükleyicisi fark etmeksizin beğenememe saldırılarına uğrayabiliyor. Bu da videoların beğenme ve beğenmeme sayılarında oldukça olumsuz bir görünüm ortaya çıkarıyor. Bugünse YouTube'dan bu durumu ortadan kaldırmayacak, ancak gizleyecek bir özelliğin test edildiği haberi geldi.

Beğenmeme sayıları gizlenebilir:

YouTube tarafından Twitter'dan aktarılan bilgiye göre YouTube, "beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı" test ediyor. Bu tasarımlardan birisinde videoların kaç beğeni aldığı gösterilirken, kaç kullanıcı tarafından beğenilmediği gösterilmiyor. Fakat bu durum, kullanıcıların bir videoyu beğenmemelerini engellemiyor.

Videoları yükleyenler, YouTube Studio üzerinde videolarına gelen beğenme ve beğenmeme sayılarının oranlarını görmeye devam edebiliyor. Şirket, böyle bir özelliği test etmesinin nedeniniyse "İçerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt" şeklinde paylaştı.

YouTube'un diğer tasarımları hakkındaysa şu an için herhangi bir ipucuna sahip değiliz. Fakat şirket, YouTube'un bu özelliği şu anda kullanabilen kullanıcılarını önümüzdeki haftalarda yeni tasarımlarla karşılaşabilecekleri konusunda bilgilendirdi. YouTube'un böyle bir hareket yapmasıysa bazı kullanıcıların tepkisini topladı.

Joe Biden videoları bunun sebeplerinden biri miydi?

YouTube'un Twitter paylaşımının altında bir kullanıcı, böyle bir hareketin neden yapılmış olabileceğine dair hak verebileceğimiz bir paylaşımda da bulundu. Bildiğiniz üzere sosyal medya devleri, ABD seçimlerinin ardından yaşanan olaylarla birlikte Donald Trump'a karşı sert hareketlerde bulunmuştu. Beyaz Saray'ın resmi hesabından YouTube'a yüklenen ve Joe Biden'ın konuşmalarını gösteren videolar, şu ana kadar baskın bir beğenmeme sayısı elde etti. Bu da bunun örgütlenerek yapılan bir saldırı olduğuna bir işaretti.