YouTube, Avrupa'da Video Kalitesini Düşüreceğini Açıkladı

YouTube, yoğun talebe karşılık verebilmek amacıyla artık videolarında standart bir yayın hızı sunacak. Daha önce de Netflix, herkes evinde bir şeyler izleyebilsin diye çözünürlüğe bir üst sınır getirmişti.

YouTube, pandemi nedeniyle insanların büyük kısmının evine kapandığı bu günlerde Avrupa'da video kalitesine bir sınır getirmeye karar verdi. Bu kararın nedeni ise çok fazla kullanıcı olması nedeniyle hatların boğulmasını engellemek.

Reuters'a açıklama yapan şirket, bu açıklamada "Geçici olarak AB içerisindeki bütün trafiği varsayılan olarak standart çözünürlüğe çevireceğine" söz verdi. Bu karar, AB'nin endüstriden sorumlu ismi Thierry Breton'un yayın servislerine yaptığı çağrıdan sonra geldi.

Breton ne demişti?

Malum bir yıldan uzun süredir devam eden pandemi nedeniyle pek çok kişi evinden dışarı çıkmıyor ya da çıkamıyor. Haliyle pek çok kişi çeşitli nedenlerle internete yönelmiş durumda. Özellikle eğitim ve çalışma hayatı için de internet kullanılıyor.

Thierry Breton da bu dönemde yayın platformlarından kıta çapında yayın kalitelerini düşürmelerini istemişti. Bu isteğinin nedenini de yaşanan yoğunluk nedeniyle kıta altyapısının zorlanması olarak göstermişti.

Çağrıya ilk olarak Netflix cevap vermiş ve 30 gün süreyle yayınlarındaki bitrate'i düşüreceklerini açıklamıştı. Böylece Netflix'in Avrupa çapındaki trafiği de %25 azalmış olacak. Video konferanslar ve uzaktan çalışma faaliyetleri, internet yayıncılığı ve oyunların yanında küçük kalan bir trafik yaratıyor.

Servis sağlayıcıları aynı görüşte değil

İnternet servis sağlayıcıları ise kendi altyapılarının artan talebi karşılayabilecek seviyede olduğunu söylüyor. Britanyalı telekomünikasyon firması BT yakın zamanda yaptığı açıklamada %35 ila %60 arasında bir artış gördüklerini, tam kapasitelerine erişene kadar daha çok yer olduğunu belirtmişti.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Vodafone ve bir başka telekomünikasyon firması olan TalkTalk da BBC'ye yaptıkları açıklamada, internet trafiğinde artışla karşı karşıya olduklarını ancak bu durumun kapasitelerini zorlamadığını ifade etmişti.