YouTube’un Spotify ve Apple Music gibi müzik dinleme platformlarına alternatif olarak geliştirdiği YouTube Music uygulamasının kütüphanesinde bazı geliştirmeler yapıldığı açıklandı. Diğer platformları kullananlar için YouTube Music’e geçiş yapmak bundan önce biraz zor olsa da bu kez durum biraz farklı olacak gibi görünüyor.

Google’ın sahip olduğu çevrimiçi müzik platformu YouTube Music, içeriğinde birtakım yenilikler yaptığını duyurdu. Birçok ülkede kullanımda olan ve ülkemizde de geçen yıl açılan müzik uygulaması, yaptığı değişiklikleri açıkladı. Şirket, belirli sanatçıları ve parçaları bulmayı çok daha kolay hâle getirecek yeni kütüphane organizasyonu sayesinde kullanıcıların artık platformun içerisinde daha keyifli zaman geçireceklerinden emin olduğunu aktardı. Yenilik konusunda iddialı olan YouTube Music, bu çıkışıyla ilgi çekmeyi başarabilir.

Daha önce kullanılan YouTube Music uygulamasının kütüphanesine gittiğinizde size son ögeleri içeren bir kaydırma çubuğu ve ardından indirmeler, oynatma listeleri gibi bazı kısayollar sunuluyordu. Şarkılar ve sanatçılar (muhtemelen en çok dinlediğiniz kişiler, gruplar ve tarzlardan oluşan seçenekler) en alttaydı. Bununla birlikte bir albüm veya şarkı eklemek için mutlaka ilgili sanatçıyı eklemeniz gerekiyordu. Bugün ortaya çıkan bir ekran görüntüsü, bu özelliklerin değiştiğini ortaya koydu.

Şarkı listesinde de değişiklik var:

Yeni kullanıcı arayüzüyle beraber kitaplığınıza şarkı veya albüm eklemek, sanatçıyı sanatçı listenize direkt ekleyecek gibi duruyor. Yani artık herhangi bir sanatçıya abone olmak için tekrar bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Buna ek olarak albümler ve şarkı listelerinin görünümü ve sıralanmasında da bazı kullanışlı değişiklikler olduğu söylendi.

Henüz bu yeni güncelleme herkese gelmedi ancak çok yakın zamanda yapılan değişiklikleri uygulamada görmek mümkün olacak. Detaylı yorumların da ancak o zaman geleceğini düşünüyoruz. Google'ın platformun kullanıcı sayısını artırmak ve kullanıcılara daha iyi hizmet vermek adına yaptığı yeniliklerin işe yarayıp yaramayacağını hep birlikte göreceğiz. Gelecek yeni haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.