Webtekno YouTube Kanalının 2020'de En Çok İzlenen 5 Videosu

YouTube ekibimiz, sizler için her hafta düzenli olarak içerik oluşturuyor. Bu videoların büyük bir çoğunluğunu izlediğinizi de biliyoruz ancak şimdi sizlere, Webtekno YouTube kanalının 2020'de en çok izlenen 5 videosundan bahsedeceğiz.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde oturmak zorunda kaldığımız şu günlerde, Webtekno olarak sizlere en iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Haber bölümündeki ekibimiz, sizleri en güncel olaylardan haberdar edebilmek için var güçleri ile çalışırken çok sevdiğinizi bildiğimiz YouTube ekibimiz de imkanların el verdiği ölçüde sizler için evlerinden videolar oluşturmaya devam ediyorlar.

YouTube ekibimizin sevilen yüzleri Çağdaş ve Lütfi, eski günlerdeki gibi sağlamlık testleri yapmayı çok özlediler. Biliyoruz ki Webtekno usulü sağlamlık testlerini sizler de fazlasıyla özlediniz. Koronavirüsü Webtekno usulünü de sekteye uğrattı ve şu an için bir sağlamlık testi yapmamız mümkün görünmüyor. Hal böyle olunca da sizler için, 2020 yılında en çok izlediğiniz 5 videomuzu derlediğimiz bir liste oluşturduk.

Webtekno YouTube kanalının bu yıl şu ana kadar en çok izlenen 5 videosu

İnternette Webtekno Onaylı Diye Satılan Ama Bizimle Hiç Alakası Olmayan Her Şeyi Satın Aldık! (829 bin izlenme)

Webtekno, Türkiye'nin en popüler teknoloji sitelerinden bir tanesi. Hal böyle olunca da zaman zaman, bizlerin adını kullanan bazı fırsatçılar ortaya çıkabiliyor. Bu videomuzda, bizim ismimizi kullanarak satılan ancak bizimle uzaktan yakından ilgisi olmayan ürünlere yakından baktık.

Çamurlu Suyu Bile Anında İçilebilir Hale Getiren Pipet İncelemesi (Harbi Denedik!) (950 bin izlenme)

Siz değerli takipçilerimiz için zaman zaman, satılan bazı ilginç ürünleri alıyoruz ve bu ürünleri sizler için deniyoruz. İşte bu videomuzda da çamurlu suyu bile anında içilebilir hale getirdiğini iddia eden bir pipeti denedik.

Garibanın Yüzü Gülecek mi: 2405 TL'ye Çıkacağı Söylenen Apple'ın Harbiden Ucuz Telefonu iPhone 9/SE2 (1 milyon izlenme)

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir yeni bir iPhone modeli ile gündemde. Zaman zaman iPhone SE 2 zaman zaman da iPhone 9 olarak anılan bu telefonla ilgili bilinen her şeyi aktarmış olduğumuz bu videomuz, size kısa süreli de olsa hem uygun fiyatlı hem de sıfır bir iPhone hayali kurduracak.

Xiaomi'nin %180 Yani Her Yeri Ekran Telefonu Xiaomi Mi Mix Alpha Elimizde! (1.3 milyon izlenme)

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Şirket, kimi zaman amiral gemisi kimi zaman da bütçe dostu telefonlarıyla ön plana çıkıyor. Ancak Xiaomi'nin belki de en dikkat çeken telefonu, Mi Mix Alpha'ydı. Bu videomuzda, neredeyse tamamen ekrandan oluşan bu telafona yakından bakış attık.

DİKEY KATLANAN TELEFON SAMSUNG GALAXY Z FLIP ELİMİZDE! (1.4 milyon izlenme)

Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemisi Galaxy S20 ailesini duyurdu. Ancak Samsung'un bu etkinlikteki esas sürprizi Galaxy Z Flip'ti. Çünkü şirket, katlanabilir ekranlı ilk telefonu olan Galaxy Fold'dan istediğini bulamamış ve katlanabilir ekranlı telefonlarda yeni bir yaklaşım sergilemeye karar vermişti. İşte bu videomuzda da Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonunu inceleme imkanı bulduk.

Bu haberimizde sizlere, 2020 yılında en çok izlenen videolarımızdan bahsettik. Ancak Webtekno YouTube ekibi durmadan çalışmalarını sürdürüyor ve sizler için videolar çekmeye devam ediyor. Eğer YouTube kanalımızla henüz tanışmadıysanız ve yukarıdaki videolardan fazlasını istiyorsanız sizleri burada bulunan bağlantı üzerinden, 3 milyona merdiven dayayan YouTube kanalımıza bekliyoruz.