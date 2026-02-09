Tümü Webekno
YouTube Music, Şarkı Sözleri Özelliğini Paralı Yapmaya Başladı!

YouTube Music, şarkı sözlerini Premium özellik yapmaya başladı. Artık ücretsiz hesap kullananlar, ayda sadece belli sayıda şarkıda söz görüntüleyebilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler video platformu konumundaki YouTube, aynı zamanda müzik konusunda da öne çıkmayı başaran bir firmaydı. Öyle ki şirket, Spotify’a ciddi bir rakip olan YouTube Music isimli hizmetini kullanıcılara sunuyordu. Şimdi ise bu hizmet ile ilgili moral bozacak bir gelişme yaşandı.

YouTube Music, şarkıların ne söylendiğini görmenizi sağlayan şarkı sözü özelliğini şimdiye kadar ücretli veya ücretsiz tüm kullanıcılara sunuyordu. Yani YouTube Premium abonesi olmadan YouTube Music’in bedava versiyonunu kullanan biriyseniz bile şarkı sözlerini görüntüleyebiliyordunuz. Ancak bu durum değişti.

Şarkı sözleri, Premium aboneliğe dahil ediliyor

Birden fazla kaynaktan gelen bilgilere göre YouTube Music, ücretsiz şekilde kullanan hesaplarda şarkı sözlerini sınırlı hâle getirmeye başladı. Şirketin yavaş yavaş geniş çapta bunu test etmeye başladığı belirtilmiş. Yani şu an görmüyorsanız bile yakında şarkı sözleri için para istendiğini göreceksiniz.

Ekran görüntülerine baktığımzıda platformun ücretsiz hesaplara belli sayıda şarkıda söz görüntüleme hakkı vereceğini görüyoruz. Bunun ardından ise “Şarkı sözlerini görmek için Premium alın” benzeri ifadelere yer veren bir uyarı görecekler. Yani sözleri görmek için para ödeyip aylık Premium abonesi olmanız gerekecek.

Şarkı sözlerindeki sınırın ne kadar olacağı da paylaşılmış. Buna göre ayda sadece 5 şarkının sözlerini bedava görebileceksiniz. 5’i geçtiğiniz an özellik kapanacak ve Premium abonelik istenecek. Bu değişikliğin kullanıcıların gerçekten moralini bozacak bir yenilik olduğunu söylemek mümkün.

