YouTube'un Ücretsiz Kullanıcılar İçin Arka Planda Oynatma Açığı Kapatıldı!

Google, YouTube'un ücretsiz kullanıcılar için arka planda oynatılmasını sağlayan açığı tamamen kapattı. Artık mobil kullanıcılar, bu özelliği kullanmak için ücretli abonelik satın almak zorundalar. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, mobil ücretsiz kullanıcılar için arka planda oynatma açığını resmen kapattı. Artık arka planda YouTube'u oynatmak isteyen kullanıcıların tek çaresi, ücretli abonelik almak.

Samsung Internet, Brave ve Vivaldi gibi mobil tarayıcılar kullananlar, YouTube'un arka planda oynatma özelliğini bir açık sayesinde kullanabiliyorlardı. Böylelikle ödeme yapmaya gerek kalmıyor, reklamlı da olsa YouTube'da bir şeyler dinleme keyfi yaşanabiliyordu. Chrome'da zaten engelli olan durum, şimdi diğer mobil tarayıcılar için de geçerli olmuş durumda.

Artık ücretli abonelik almaktan başka çare yok!

Söz konusu açığı kullanarak YouTube'u arka planda çalıştıran kullanıcılar, artık ücretli abonelik satın almaktan başka bir yöntem kullanamayacaklar. Konuyla ilgili açıklama yapan Google yetkilileri, bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini çünkü özelliğin zaten ücretli aboneler için geliştirilmiş olduğunu ifade ediyorlar.

Bu arada; Google'ın aldığı kararın sunucu merkezli olduğunu özellikle vurgulayalım. Yani az önce adını andığımız mobil tarayıcıları eski sürümlere düşürmek, çerezleri temizlemek veya ayarlarıyla oynamak herhangi bir işe yaramayacak.