YouTube, her sene düzenlediği ve o yıl gerçekleşen olaylara ve içerik oluşturuculara odaklandığı videosu Rewind’ı koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020’de yayınlamayacağını duyurdu.

2010 yılından beri her senenin son ayında YouTube tarafından yayınlanan ve o yılın önemli olaylarıyla popüler içerik oluşturucuları bir araya getiren YouTube Rewind’dan bu sene üzücü bir haber geldi. 2020’nin sorunlarla dolu olduğunu ve bu sebeple 2020’de YouTube Rewind’ı iptal ettiğini duyuran video paylaşım platformu, resmi Twitter hesabından bu konuda bir açıklama metni yayınladı.

YouTube’un 2020 Rewind hakkında yaptığı açıklama:

“2010’dan beri her yılı Rewind ile sonlandırıyoruz: Yılın en etkili içerik oluşturucularına, videolara ve trendlere genel bir bakış. İster sevin isterseniz de sadece 2018’i hatırlayın, Rewind her zaman bir kutlama anlamına geliyordu.

Ancak 2020 son derece farklı gerçekleşti ve öyle değilmiş gibi devam etmek doğru gelmiyor. Kısacası, bu sene Rewind’a ara veriyoruz.

2020’de gerçekleşen pek çok iyi içeriğin hepiniz tarafından oluşturulduğunu biliyoruz. İnsanları ayağa kaldırmak, başa çıkmalarına yardımcı olmak ve onları güldürmenin bir yolunu buldunuz. Zor bir yılı daha iyi geçirmeyi başardınız.

Fark yarattığınız için teşekkürler.”

YouTube’un bu kararı neden aldığı tam olarak açıklanmadı, ancak bu kararın pandemi ve 2020’de gerçekleşen diğer olumsuz şeyler nedeniyle olduğu düşünülüyor. Özellikle pandemi nedeniyle içerik üreticileri bir araya getirmek istemeyen YouTube, bu sebeple en mantıklı kararı almış gibi görünüyor.