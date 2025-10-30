GTA 6'nın Videoları Bile İzlenemeyecek: YouTube'dan Şiddet İçeren Oyun Videolarına Yasak

YouTube, oyun videolarıyla ilgili politikalarında değişikilğe gitti. Artık aşırı şiddet içeren oyun videolarında yaş kısıtlaması olacak.

YouTube’da en çok izlenen kategorilerden biri şüphesiz oyunlardır. Birçok genç kullanıcı, YouTube üzerinden oyun videolarını takip ediyor. Ancak platformun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama, şiddet içeren oyun videolarıyla ilgili önemli değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor.

Açıklamaya göre YouTube, oyunlardan şiddet içeren sahnelerin yer aldığı videolara kısıtlamalar getirecek. 18 yaşın altında veya oturum açmamış kullanıcıların bu tarz videoları izlemesi engellenecek.

17 Kasım’da yürürlüğe girecek

Açıklamaya göre aşırı şiddet içeren oyun videolarını yasaklayacak bu düzenleme, 17 Kasım 2025 itibarıyla YouTube’da yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra oturumu kapalı olan veya yaşı 18’den küçük olan kullanıcıların şirketin “aşırı şiddet” içerdiğini düşündüğü videoları izlemesi yasak olacak.

Şİrketin aktardığına göre burada bahsedilen şiddet içeriği, gerçek insan karakterlerin onlara karşı mücadele etmeyenlere yönelik kitlesel şiddet, işkence sahneleri gibi şeyleri içeriyor. Yani bir nevi GTA oyunlarında yaşananlar olarak görebiliriz. Ya da Call of Duty Modern Warfare 2’nin kötü şöhretli** No Russian bölümü** örnek verilebilir.

Şirket, videoyu kısıtlayıp kısıtlamayacağına karar verirken detaylı incelemeler yapacağını, insanlara benzer karakterleri, şiddet içeriğinin o sahnedeki uzunluğuna ve sahnenin ana odağı olup olmayacağını kontrol edeceğinin altını çizmiş. Yani öyle her şiddet içeren oyun videosu kısıtlanmayacak, detaylı incelemelerin ardından kararlar verilecek. YouTube’da normalde işkence, ağır yaralanmalar, grafik şiddet, kanlı içerikler yasaktı ancak bunlar oyun videolarında yoktu. Yeni uygulama, o kurallara dayanarak genç kullanıcıları korumak için oluşturuluyor. Yakında oyun videolarına daha fazla kısıtlamanın geldiğini bile görebiliriz.