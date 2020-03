Son yıllarda kullanıcı sayısındaki artışla oldukça büyük bir mecra hâline gelen YouTube'da neredeyse her konuda içerik bulmak mümkün. Tabii içeriklerin kalitesi de oldukça önemli bir parametre. Bu içeriğimizde bilim temalı içerikler üretirken kaliteden ödün vermeyen YouTube kanallarını listeliyoruz. Gelin bu kanallara ve içeriklerine yakından bakalım.

Teknolojiden sinemaya, eğitimden müziğe kadar sayısız içeriğin yer aldığı YouTube'da bilim temalı içerikler arayanlar bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Hem içeriklerin devamlılığı hem de güvenilir olması konusunda başarılı olan bazı kanallar olsa da bu kanalları keşfetmek zor olabiliyor.

Ülkemizde bu alanda içerik üreten YouTube kanallarının sayısının azlığı düşünülünce yabancı dilde içerik üreten kanallara göz atmak iyi bir alternatif olabilir. Biz de bilim temalı içerikleriyle YouTube'u adeta bilim merkezine çeviren kanalları bir araya getirmek istedik. İşte YouTube'daki başarılı bilim kanallarından bazıları.

1. Kurzgesagt – In a Nutshell

Abone sayısı: 11,3 milyon

YouTube'un en önemli bilim kanallarından biri olan Kurzgesagt – In a Nutshell, güncel konuların yanı sıra bilim dünyasının uzun süredir üzerinde kafa yorduğu konularda da içerik üreten bir kanal olarak karşımıza çıkıyor. Videoların animasyonlarla destekleniyor olması, içerikleri her yaştan izleyici için uygun hâle getiriyor. Aynı zamanda kanaldaki içeriklerin birçoğunda Türkçe altyazı seçeneği sunuluyor. Kurzgesagt – In a Nutshell'in YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

2. It's Okay To Be Smart

Abone sayısı: 3,14 milyon

"Evrendeki şeylerin nasıl çalıştığını anlatmak için buradayız" mottosuyla içerik üreten It's Okay To Be Smart isimli YouTube kanalında Joe Hanson'ın anlatımıyla oldukça ilginç içeriklerle karşılaşmanız mümkün. Neredeyse her hafta bir video yayınlayan kanalda uzaydan virüslere kadar sayısız konuda oldukça fazla video bulunuyor. Kanaldaki videoların bazılarında Türkçe altyazı seçeneğinin yer aldığını da ekleyelim. It's Okay To Be Smart isimli YouTube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. Vsauce

Abone sayısı: 15,5 milyon

Listedeki diğer kanallar kadar sık içerik üretmese de daha önce yayınladığı içeriklerle birçok kişinin "YouTube'daki en iyi bilim kanalı" olarak tanımladığı Vsauce, günlük hayatta aklınıza gelmeyen soruların yanıtını bulmak için oldukça iyi bir yer diyebiliriz. 'Mind Field' adındaki video serisini oluşturmak için YouTube ile birlikte çalışan kanal, oldukça başarılı içeriklerin altına imza attı. Michael Stevens'ın başını çektiği ekiple içerik üreten kanalda ne yazık ki henüz Türkçe altyazı desteği bulunmuyor. Vsauce isimli kanala buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

4. The Infographics Show

Abone sayısı: 7,52 milyon

Bilimsel konuları eğlenceli bir dille anlatan The Infographics Show isimli YouTube kanalı, animasyonlu videolarıyla her yaştan izleyici için uygun bir kanal olarak karşımıza çıkıyor. Listedeki diğer kanallara göre oldukça sık video yayınlayan bir kanal olan The Infographics Show, ortalama 8 dakikalık içerikleriyle hem eğlenceli dakikalar yaşatıyor hem de bilgilendiriyor. Bu kanalda da Türkçe altyazı seçeneğinin mevcut olmadığını ekleyelim. The Infographics Show isimli YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

5. What If

Abone sayısı: 3,34 milyon

Günlük hayatınızda muhtemelen aklınızın ucundan bile geçmeyecek soruları sorup bu sorulardaki olasılıklar üzerine videolar çeken bir YouTube kanalı olan What If, ilginç yanıtlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir kanal olarak öne çıkıyor. Olasılıkları bilimsel temellere dayandırarak açıklayan What If kanalındaki videolarda Türkçe altyazı seçeneğinin henüz bulunmadığını belirtelim. What If isimli YouTube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Listemizdeki kanallar dışında Türkçe içerik üreten DakikaFizik, Basfi ile Deneysel Bilim, Bebar Bilim gibi kanalların da var olduğunu belirtelim. Bu kanallara isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu tarz listeleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.