Ryan Trahan isimli bir YouTuber, dünyanın en sıcak göllerinden birinde 2 tonluk bir buz kütlesini kayık olarak kullandı. Trahan’ın videosunda buzun sıcak göldeki erime anları görülebiliyor.

YouTuber Ryan Trahan, ismini vermediği bir gölde, 2 tonluk bir buz kütlesini kayık olarak kullandı. Trahan, 5 dolarlık bir iddia nedeniyle denemeyi yaptığını söyledi. YouTuber’ın bir kaza yaşamaması için gölün kenarına getirilen buz kütlesinin etrafına bir şişme bot yerleştirildi.

Trahan’ın videosunun başında 2 tonluk buzun suya indirilişi görülüyor. Ünlü YouTuber, buz kütlesinin erime sürecini hızlandırmak için bir sıcak su gölü seçti. Kayık olarak kullanılan buz kütlesi suya indirildikten sonra YouTuber, kullandığı kürekler yardımıyla gölde açıldı.

Sıcak su gölünde yüzmeye başlayan buz kütlesi hızlı bir şekilde eridi. Göldeki akıntı, buz kütlesinin beklenenden çok daha hızlı erimesini sağladı. Trahan, kürek yerine eğer bir motor kullanmış olsaydı muhtemelen erime süresi çok daha kısa olacaktı.

Akan su her zaman bu şekilde buzun hızlı bir şekilde erimesine neden olmayabilir. Bu örnekte göldeki suyunun sıcaklığının buzdan çok daha fazla olması, suyun hareket etmesi ile birleştiğinde buzun çok daha hızlı erimesine neden oldu. Eğer buz kütlesi, çok daha küçük bir su kütlesinin içinde olsaydı zaman içinde suyun sıcaklığını düşürerek erimenin yavaşlamasına neden olacaktı.

YouTuber Ryan Trahan'ın sıcak gölde buz kütlesini kayık olarak kullandığı anların görüntüleri: