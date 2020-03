Bir süre önce sahiplerine teslim edilmeye başlanan Tesla Model Y'ler, şu sıralar bizzat sahipleri tarafından tarafından test ediliyor. Şimdiyse bir YouTube kanalı, Model Y'nin "Off-Road Assist" modunu test etti. Ayrıca Model Y'nin 0-100 km/sa hızlanmasının beklenenden iyi olduğu da ortaya çıktı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, şu sıralar yeni modeli "Model Y" ile gündemde. Şirketin yeni elektrik motorlu SUV modeli olan Tesla Model Y, kısa bir süre önce sahiplerine teslim edilmeye başlandı ve tüketiciler şu sralar, yeni SUV'larını keşfetmek için araçlarıyla vakit geçiriyorlar. Şimdi sizlere, Tesla Model Y'nin tüketiciler tarafından yapılan testlerinden bahsedeceğiz.

Tesla Model Y'nin teslimatlarının başlaması ile birlikte, bu SUV'un bir "Off-Road Assist" moduna sahip olduğu ortaya çıktı. Tesla, bu mod ile ilgili detayları Model Y'nin kılavuzunda açıkladı. Tesla'ya göre bu mod, off-road sürüşlerde aracın doğru torku ve doğru çekiş gücünü sağlamasına yarıyordu ve tüketiciler, bu mod yardımı ile benzersiz bir off-road deneyimi yaşayabileceklerdi. Peki bu mod pratikte nasıl çalışıyor?

Özellikle de Tesla'nın araçları ile ilgili videolar paylaşan "Out of Spec Motoring" isimli bir YouTube kanalı, vakit kaybetmeden Model Y'nin Off-Road Assist modunu test etti. Twitter üzerinden paylaşılan birkaç saniyelik video, Tesla Model Y'nin Off-Road Assist modunun nasıl çalıştığını gözler önüne sermeye yetiyor.

Tesla Model Y'nin Off-Road Assist modu böyle çalışıyor

Out of Spec Motoring ekibi, Tesla Model Y'nin sadece Off-Road Assist modunu test etmedi. Ekip, Model Y'deki "Dyno modu"nu kullanarak Tesla'nın yeni SUV modeli ile drift de attı. Görünen o ki Out of Spec Motoring, Model Y'nin Off-Road Assist moduna kıyasla yeni Dyno modu daha çok sevmiş durumda.

Tesla Model Y'nin Dyno modu kullanılarak yapılan drift

Tesla Model Y'nin keşfedilmesi gereken hala pek çok özelliği bulunuyor. Örneğin Tesla, yeni SUV modelindeki en etkileyici özelliklerden bir tanesi olarak 500 km'lik menzil vadetti. Bu durum henüz kimse tarafından deneyimlenmedi ancak Model Y'nin 3.5 saniye olarak açıklanan 0-100 km/sa kalkış süresi, "DAErik" isimli bir YouTube kanalı tarafından test edildi. Yapılan testler, Tesla Model Y'nin kağıt üzerindekinden daha iyi bir performans sunduğunu ortaya koydu.

Tesla Model Y'nin 0-100 km/sa kalkış testi