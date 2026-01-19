Bir YouTuber, 656 Km/s ile Dünyanın En Hızlı Drone'u Rekorunu Kırdı [Video]

Bir YouTuber, babasıyla birlikte 3D baskı yoluyla geliştirdikleri drone ile dünya rekoru kırmayı başardı. Drone, saatte 656 km hıza ulaşmayı başardı.

Artık her yerde görmeye başladığımız insansız hava araçları ya da bilinen diğer adlarıyla drone’lar, sürekli daha da gelişmiş hâle geliyordu. Şimdi ise drone’lar konusunda büyük bir gelişme yaşandı. Ünlü YouTuber Luke Maximo Bell, babasıyla birlikte drone’larıyla bir dünya rekoru kırmayı başardı.

Luke ve babası Mike Bell’in Peregrine 4 ismini verdiği drone’ları, saatte 656 kilometre hıza ulaşarak dünya rekorunu kırdı. Rekor ve drone’un geliştirilme süreci, YouTube üzerinden Luke tarafından paylaşıldı.

Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u

Luke ve Mike’ın bu inanılmaz rekoru; mühendislik, yaratıcılık ve 3D baskı teknolojisinin birleşimiyle ortaya çıktı. İkili, son beş aylarını Peregrine 4 drone’unu geliştirmek için geçirdi. Drone gövdesinin büyük bir kısmını Bambu Lab H2D çift ekstrüderli 3D yazıcı kullanarak üretildi. Bu da Peregrine 4'ün ana gövdesini, kamera yuvasını ve iniş sistemini tek, birleşik bir bileşen olarak çıkartmalarına olanak sağladı. Bu beş ayda simülasyon çalışmaları, stres testleri ve ekipman denemeleri yaparak drone’u mükemmel hâle getirmeyi başardılar.

Drone’daki diğer detaylardan da bahsedelim. önceki motor seçeneklerine göre 100 kV bir artışla dört adet 900 kV T-Motor 3120 motor eklendi. Gövde büyük olmasına rağmen de yüksek performans gösterebildi.

Yeni tasarımları, drone’un daha düzgün bir aerodinamik ve önceki duruma göre çok daha yüksek bir yüzey kalitesine sahip olmasına olanak tanıdı. Tüm bunlar sonucunda da 656 km/sa’lik dünya rekoru kırıldı. Bir önceki rekor 626 km/sa ile Ben Biggs’in Blackbird isimli drone’una aitti. O rekor kırılalı daha bir ay olmamışken Luke ve Mike’ın rekoru yeniden kırmayı başardı.