Bir YouTuber'ın Kobe Bryant'ı Aradığı Videosu Tepki Topladı

Bir YouTuber, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden saatler sonra Kobe ile sahte bir telefon görüşmesi yaptığı bir video yayınladı. YouTuber'ın izleyici kazanmak için paylaştığı video, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kaliforniya’da geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ve yanındaki 7 kişiyle birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant, hayranlarını üzüntüye boğdu. Ünlü basketbolcunun geçirdiği kazadan saatler sonra bir YouTuber'ın paylaştığı video, izleyenlerden tepki topladı.

Kobe Bryant'ın hayranları, ünlü basketbolcunun ölümünün şokunu atamamışken, Jolto adlı bir YouTuber, Bryant'ın ölümünü fırsata çevirmeye çalıştı. Başlığa Bryant ile telefon görüşmesi yaptığını ve ünlü basketbolcunun ölmediğini yazan Jolto, videosunda önce Bryant'ın ailesine başsağlığı diliyor ve Bryant'ın dark web'den bulduğu numarasını arayacağını açıklıyor. Ardından izleyenleri videoyu sonuna kadar izlemeye ve yorum bırakmaya çağırıyor.

Jolto, saatlerce Kobe'nin numarasını aradığını ve sonunda bulmayı başardığını söylüyor. Bryant ile mesajlaştığı ekran görüntülerini paylaşıyor. Sahte mesajlarda Bryant'ın medyadan uzaklaşmak istediği ve bir çıkış yolu aradığını yazdığı görülüyor. YouTuber ardından bardağı taşıracak hareketi yaparak basketbolcu ile sözde telefon konuşması yapıyor.

Genç YouTuber'ın videosu, sosyal medyada tepkiyle karşılandı ve Jolto, YouTube kanalını kapattı. Twitter kullanıcıları, hassasiyet göstererek YouTuber'ı ağır bir dille eleştirdi.

"YouTube'da jolto isimli bu adam saat 3'te Kobe ile telefon görüşmesi yaptı. Açıkçası video sahte. Bir efsaneye sinir bozucu şekilde saygısızlık ediyor"

"Jolto... Kobe hakkında çektiğin video. Sen gerçek bir aşağılıksın"

"YouTube'da görüntüleme ve takipçi kazanmak için birisinin ölümünü kullananlar sadece acınası insanlar değil, aynı zamanda internetin gazabını da hak eden kişiler. IamJayStation, Jolto ve I'mJack aşağılık insanlar. Utanmaları yok."

Jolto'nun Kobe Bryant'ı aradığını açıkladığı sahte video: