Bir YouTuber, kız arkadaşının öldüğünü açıkladığı bir video çekti ve ardından çektiği yeni bir videoyla ölüm haberinin sahte olduğunu itiraf etti. Ancak paylaştığı sahte haber başına dert oldu ve kız arkadaşı, kendisini polise ihbar etti.

YouTube'da ImJayStation kanalının sahibi olan Jason Ethier, geçtiğimiz hafta kanalında kız arkadaşı Alexia Marano'nun öldüğünü açıkladığı duygusal bir video yayınlamıştı. Ethier, sarhoş bir sürücünün kız arkadaşına çarptığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak YouTuber, ölüm haberinin sahte olduğunu itiraf ederek 5.4 milyon takipçisini şaşırttı.

Either, kız arkadaşının öldüğünü açıkladığı videonun ardından bir Ouija tahtası aracılığıyla Marano'nun ruhuyla temasa geçeceğini açıkladığı bir video da dahil olmak üzere, sonraki tüm video yüklemelerinden para kazandı. Ayrıca Ethier ve Marano'nun ortak yönettiği şaka odaklı YouTube kanalı Dream Team'i de tanıttı. Videonun açıklama kısmında ise çeşitli ürünlere bağlantılar verdi.

Ethier, sadece beş gün sonra kız arkadaşıyla ilgili gerçekleri anlattığı 24 dakikalık bir itiraf videosu çekti. Videoda izleyicilerine kız arkadaşının ölümüyle ilgili yalan söylediğini belirten YouTuber, buna karşın Marano'nun, yaptıklarıyla hayatını mahvetmeye çalıştığını söyledi. Ethier, sahte ölüm haberi için kız arkadaşıyla iş birliği yaptığını ve onun izleyici sayısına ve kariyerine yardımcı olmaya çalıştığını öne sürdü. Videoda kız arkadaşının kendisine yardım ettiği anlara da yer veren YouTuber, "Alexia, yapmama yardım ettiği videolar yüzünden hayatımı mahvetmeye çalışıyor" diyerek kız arkadaşını suçladı.

Ortaya çıkan haberlere göre, Marano'nun anne ve babası, kızlarının öldüğünün açıklandığı videodan dolayı öfkelendi ve Ethier'e videoları kaldırılmadığı takdirde basına gitmekle tehdit etti. Ethier reddetti. Ancak sonra kız arkadaşı, kendisini silahlı saldırı suçlamasıyla polise ihbar etti. Either, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve suç işlememesine rağmen tutuklanma korkusuyla evinden çıkamadığını belirtiyor.

Ethier, Marano'nun sahte ölüm hikayesi için takipçilerinden özür diledi, ancak YouTube topluluğu, ilk videonun ardından Ethier ve Marano'dan hala şüpheleniyor.

YouTuber’ın ölüm açıklamasının sahte olduğunu açıkladığı özür videosu