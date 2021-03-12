YouTuber Bob Wulff, Christopher Nolan'ın ünlü filmi Tenet'i bir Game Boy Advance kasetine yükledi ve piksel piksel izledi. "Film, sinemada izlenir" diyen Nolan'ın bu harekete tepkisi ise tahmin dahi edilemiyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, pek çok yönetmen gibi filmlerin mutlaka sinema salonlarında, sinema filmlerine özel olarak optimize edilmiş projeksiyonlar ve ses sistemleri kullanılarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. YouTuber Bob Wulff ise Nolan’a inat edercesine ünlü yönetmenin son filmi Tenet’i, Game Boy Advance’in oyun kasetlerine yükledi.

Yaptığı şeyin “Tenet'i izlemenin en kötü yolu” olduğunu kabul eden YouTuber, yaklaşık iki buçuk saat uzunluğundaki filmi beş oyun kasetine anca sığdırmış durumda. Wulff bu konuda yaptığı açıklamada, “30 dakika, bir Game Boy Advance kasedine sığdırabileceğiniz maksimum süre. Yine de filmi izlenebilir kılıyor” ifadelerini kullandı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Tenet’i bir Game Boy Advance’in ekranında yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızında izleyemiyorsunuz. YouTuber, filmi video oyun kasetlerine sığdırmak için 192x128 piksel çözünürlüğe, 6 FPS kare hızına ve 8 KB/s bitrate’e düşürmüş durumda. Dahası, kullanılan yazılım filmi üçte bir oranında hızlandırıyor. Dolayısı ile Game Boy Advance’te Tenet’i izlerken IMAX deneyimi beklememek gerekiyor.

Game Boy Advance’in yaklaşık 20 yaşında bir taşınabilir oyun konsolu olduğunu, Tenet’in ise son teknoloji teknikler kullanılarak çekilmiş bir film olduğunu düşünürsek ortadaki sonucun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyemeyiz. Yine de bir Game Boy Advance’te Tenet’i izlemenin nasıl olacağını merak ediyorsanız aşağıdaki videoya bir göz atabilirsiniz.

Tenet’in Game Boy Advance’te çalıştırıldığı video