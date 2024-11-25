Bir YouTuber, Tesla Model 3 arabasını şirketin yıllardır beklenen spor otomobili Roadster'a benzeyen bir araca çevirdi. Ortaya hayran bırakıcı sonuçlar çıktı.

Tesla’nın 2. nesil Roadster modeli çok uzun yıllardır bekleniyor. Ancak spor otomobil hakkında planlanan orijinal çıkış tarihinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hâlâ bir haber yok. Muhtemelen de 2025 veya 2026’ya kadar aracı göremeyeceğiz.

Bu duruma dayanamayan Tesla araç sahibi bir YouTuber, kendi Roadster’ını yapmaya karar verdi. Ortaya ise oldukça etkileyici bir sonuç çıktı.

Model 3’ten bu spor otomobili yaptı

Cyber Hooligan ismiyle tanınan David Andreyev, 250 bin aboneye sahip otomobil temalı videolar çeken bir YouTuber. Ünlü isim, sahip olduğu Tesla Model 3’ü, “CyberRoadster” ismini verdiği bir spor otomobile dönüştürdü.

Bunda gerçekten de başarılı olduğunu görebiliyoruz. Öyle ki videoda aracı nasıl yaptığından nasıl tepkiler aldığına kadar birçok detaya yer vermiş. İnsanlar, gördüklerinin Tesla’nın en ucuz modeli olan Model 3 olduğundan habersiz bir şekilde araca hayran kalıyor.

Bu son hâli ortaya çıkarmak için aracın tavanı kesilmiş. Ayrıca iki ön kapı hariç diğer kısımları da büyük ölçüde değiştirilmiş. Tabii ki bol bol kırmızı boya da eklenmiş. Tesla’nın gerçek Roadster konseptiyle karşılaştırıldığında bu aracın daha güçlü bir görünüme sahip olduğunu görebiliyoruz. Andreyev, aracın iç mekânının hâlâ işi olduğunu da açıklamalarında vurguluyor.

Ayrıca Tesla Cybertruck’a selam çakan çizgi şeklinde bir ışık çubuğu da mevcut. Arkadan bakıldığında ise İtalyan spor arabaları andırıyor. Tabii bazı kusurları da yok değil. Özellikle ön kapılardaki camlar inanılmaz dar. Bu, görüş alanının çok az olduğunun bir göstergesi. Yine de tek bir kişinin devasa bütçeler olmadan büyük şirketler gibi bu tarz bir yenileme yapabilmesi gerçekten takdir edilesi.

YouTuber'ın aracı nasıl yaptığını ve aldığı tepkileri paylaştığı video: