Preston isimli bir YouTuber, TikTok'ta viral hale gelmiş olan 9 hayat kolaylaştırıcı taktiğin gerçek olup olmadığını görmek istedi. Bu konu ile ilgili bir video hazırlayan Preston, TikTok'un en viral hayat kolaylaştırıcı taktiklerinden oluşan 9 tekniği tek tek denedi.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, sosyal medya platformlarına yoğun bir ilgi göstermeye başladılar. Günümüzde pek çok sosyal medya platformu var ve kullanıcılar, popüler platformların neredeyse tümünü aktif olarak kullanıyorlar. Özellikle son dönemlerde popüler olan sosyal medya platformlarından bir tanesi de TikTok.

TikTok, genellikle 15'er saniyelik videoların çekildiği bir sosyal medya platformu. TikTok'un hayatımıza girmesiyle birlikte internet ortamına sayısız yeni içerik yüklendi. Bu içerikler kimi kullanıcılar tarafından hoş karşılanmazken kimi kullanıcılarsa hayli eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler. Ayrıca TikTok için içerik üreten kullanıcılar, viral hale gelebilmek için onlarca çeşit video çektiler.

Şimdiyse bir YouTuber, TikTok'ta gördüğü bazı viral içeriklerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denemeye karar verdi. "Preston" isimli YouTuber'ın denemek istediği viral TikTok videoları, daha çok hayat kolaylaştırıcı olduğu ileri sürülen taktiklerle ilgiliydi. Aslına bakacak olursak bu tarz videolar uzunca bir süredir hayatımızın içerisindeydi. Instagram ve YouTube gibi videoların platformlarda bu tarz sayısız içerik bulunuyor.

Preston, YouTube için hazırladığı bir videoda TikTok'ta viral hale gelmiş olan 9 hayat kolaylaştıran taktiğin hepsini denedi. Bu taktikler arasında karpuzun soda kullanarak mavi renge döndürülmesi ve cips paketlerinin yeniden kapatılabilir hale gelmesi gibi şeyler de bulunuyordu.

YouTuber'ın TikTok videolarını test ettiği video