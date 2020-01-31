Corona Virüsü ile İlgili Paylaşılan Sahte Video Tepki Çekti

ABD’de doktor olan Mike Wright, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabından içinde mor kan olan bir deney tüpü ile video paylaştı. Wright, tüpteki kanın Corona virüsüne yakalanmış bir hastanın olduğu iddia etti. Wright’ın sahte Corona virüsü videosu onbinlerce insana ulaştı.

TikTok’ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir video, insanların tepkisini çekti. Mitch Wright isimli bir doktor, elinde iki kan bulunan iki tüple görünüyordu ve tüplerdeki kanlardan mor renkli görünenin Corona virüsüne yakalanmış bir hastanın kanı olduğunu söylüyordu.

Mor kan tüpünü tedavisinde görev aldığı Corona virüsüne yakalanmış bir hastanın olduğunu söyleyen doktor, videoda kan tüpünü göstererek “Bu bana doğru gelmiyor. Bu kanda iyi olmayan bir şey var” diyor.

ABD’li doktor tarafından paylaşılan video bir anda binlerce insana ulaştı. Video, 100.000’den fazla beğeni ve 4.000 retweet aldı. İnsanlar videodaki kanın sahte olduğundan şüphelenerek doktora tepki gösterdi. Videoyu paylaşan Mitch Wright, gelen tepkiler üzerine videonun şaka amaçlı, sahte bir video olduğunu söyledi.

Wright, tepkiler üzerine videoyu hesabından da kaldırdı. Ancak insanlar, Corona virüsün önemli bir tehdit olduğu bu günlerde böyle bir video paylaşan doktorun Corona virüsüne yakalanan hastaları nasıl tedavi edeceğinden tedirgin oldular.

Corona virüsü hakkındaki yanlış paylaşımlar tedirgin edici

Bir doktorun Corona virüsü hakkında sahte içerikli bir video paylaşmasının ardından Dr. Mike Varshavski de bir açıklama yaptı. Varshavski, şaka olduğu düşünülen bu tür videoların sinema salonunda “yangın” diye bağırmakla eşdeğer olduğunu söyledi. Corona virüsü hakkında yanlış bilgiler içeren benzer videoların paylaşılması, hastalığa yakalanmaktan korkan insanları daha da tedirgin ediyor.