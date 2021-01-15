YouTuber Ali Spagnola, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile 7 yıl önce bir takipçisinin kendisine 50 dolar değerinde Bitcoin bağışladığını fark ettiğini ve söz konusu Bitcoin'in şu anda 11 bin dolar değerinde olduğunu açıkladı.

YouTube’da 325 binin üzerinde abonesi bulunan müzisyen, ressam ve YouTuber Alicia Dawn "Ali" Spagnola, 2008 yılında Free Paintings adlı bir proje başlatmıştı. Söz konusu projede Spagnola, e-posta üzerinden istek topluyor ve istek yapan kişiler için 12x12 inç boyutunda resimler çizerek isteyenlere ücretsiz olarak yolluyordu. Bugüne kadar 2.700’ün üzerinde resim yapan Spagnola, gelirini ise bağış yoluyla elde ediyordu.

Proje kapsamında Spagnola’ya e-posta atan bir takipçisi, kendisine Bitcoin ile bağış yapmak istediğini ve kripto para birimi ile bağış kabul etmeyi önermişti. Söz konusu e-postada “İnternet üzerinden para göndermeyi/almayı kolaylaştıran yeni bir sanal para birimi olan Bitcoin’i resmetmen için sana 50 dolar değerinde Bitcoin göndermek istiyorum.” ifadeleri yer alıyordu.

Spagnola, o günlerde ne olduğu hakkında pek de fikir sahibi olmadığı Bitcoin ile bağış alma teklifini kabul etti ve e-postayı gönderen kişi için yine 12x12 inç büyüklüğünde bir Bitcoin resmi çizdi. Sonrasında ise Spagnola, hesabındaki Bitcoin’i tamamen unuttu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu e-posta ile yeniden karşılaşan Spagnola, hesabındaki Bitcoin’i hatırladı ve o zamanlar 50 dolar değerinde olan Bitcoin’in şu anki değerini kontrol etti.

Spagnola kontrol ettiği sırada bir Bitcoin’in değeri 39 bin doları çoktan aşmıştı ve bir zamanlar 50 dolar değerinde olan Bitcoin bağışının şu anki değeri 11 bin doların üzerindeydi. Spagnola, tüm bu hikayeyi “Yanlışlıkla Bitcoin Zengini Oldum” başlıklı bir videoda yayınladı. YouTuber, kendisine 2013 yılında Bitcoin ile bağış yapan kişiye ulaştığını belirtirken; videoda onun için daha büyük bir Bitcoin resmi de yaptı.

Spagnola’nın “Yanlışlıkla Bitcoin Zengini Oldum” başlıklı videosu