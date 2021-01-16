8 Yaşındaki Yusuf, Matematik Yarışmasında Dünya 1.si Oldu

Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda ikinci sınıf öğrencisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli bir organizasyon olan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 2 bin 557 öğrenci arasında birinci oldu.

Her sene farklı dönemlerde toplamda 6 kez düzenlenen ve farklı yaş gruplarından çocukların yarıştığı bir etkinlik olan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nın bu sene 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilen ayağına katılan Yusuf Eymen Velieceoğlu, tüm soruları doğru cevaplayarak yarışmaya katılan kendi yaş grubundan 2 bin 557 çocuk arasında birinci olmayı başardı.

Hakkari'de bulunan Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda 2-D sınıfında okuyan Yusuf Eymen, öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı yarışmada birinci olması sonrası ''Babama sordum ve katıldım. Bütün soruları doğru cevapladım ve dünya birincisi oldum'' dedi.

Yusuf Eymen'in babası ise oğlunun başarısı ile ilgili ''Matematik konusunda çok iyi, biz de kendisine destek sağlayınca bu başarıyı elde etti. Öğretmeni bir yarışma olduğunu söyledi. Biz de memnuniyetle katıldık. Bu başarıyı okulumuza ve Hakkari’ye yaşattığı için çok mutluyuz. Kendisi ile gurur duyuyoruz.'' şeklinde konuştu.

Yarışmanın temel amacı matematiğin evrensel dilini öğrencilere göstermek ve matematiği sevdirmek:

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Çince gibi farklı dillerde yürütülüyor. Burada temel amaç ise farklı dillerde yayınlanmasına rağmen aslında matematiğin en kadar evrensel bir dil olduğunu öğrencilere aşılayabilmek.

Her ne kadar bir kazanan belirlense de aslında yarışmaya katılım sağlayan her okul ve öğrenci, yalnızca katılımları sebebiyle pek çok matematik oyun ve egzersiz materyaline ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Yarışmanın bir sonraki sınavı, 10 - 11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.