Pek çok rahatsızlık, vücutta belirtilerini çok önceden göstermeye başlıyor.
İşte yüzünüzde ortaya çıkan bazı belirtiler ve bunların işaret ediyor olabileceği rahatsızlıklar:
1. Göz altı torbaları
Sigara, alkol veya kafeine bağlı olabilecek hormonal değişimlere işaret ediyor olabilir.
2. Burunda kızarmalar
Hava değişimi ve stres sonucu ortaya çıkabilir, damar rahatsızlıklarına işaret ediyor olabilir.
3. Yüz veya gözlerde sararma
Vücutta toksinlerin arttığının işaretidir.
4. Leke veya ben oluşumu
Tiroid bezi hastalıklarına veya cilt rahatsızlıklarına işaret ediyor olabilir.
5. Döküntüler
Deri hastalığı belirtisi olabilir; kozmetik ürünler veya aşırı şeker tüketimi nedeniyle de oluşabilir.
6. Burun ve ağız çevresinde deri soyulması
A, B, C ve E vitaminlerinin eksikliğine işaret eder.
7. Uçuk çıkması
Herpes adlı bir virüs nedeniyle meydana gelir, bir süre sonra atlatılır.
8. Dudak çatlaması
Su tüketiminizi artırmanız gerektiğine işaret ediyor olabilir.
9. Yüzde kıllanma
Kadınlarda yumurtalıkların düzgün çalışmadığına işaret ediyor olabilir.
10. Cilt rengi değişimi
Melasma adlı cilt problemine işaret ediyor olabilir, genelde zaman içinde kendiliğinden geçer.
11. Kaş-kirpik seyrekleşmesi
Tiroid beziyle alakalı sıkıntılar olduğuna işaret ediyor olabilir.
Daha detaylı bilgi için bir dermatoloğa görünmenizi öneriyoruz.