Vücudumuz kendimize bakmadığımızda bunu dışarı yansıtma konusunda hayli başarılı. Fakat bu dışavurumları anlama konusunda her zaman başarılı olamıyoruz.

Pek çok rahatsızlık, vücutta belirtilerini çok önceden göstermeye başlıyor.

İşte yüzünüzde ortaya çıkan bazı belirtiler ve bunların işaret ediyor olabileceği rahatsızlıklar:

1. Göz altı torbaları

Sigara, alkol veya kafeine bağlı olabilecek hormonal değişimlere işaret ediyor olabilir.

2. Burunda kızarmalar

Hava değişimi ve stres sonucu ortaya çıkabilir, damar rahatsızlıklarına işaret ediyor olabilir.

3. Yüz veya gözlerde sararma

Vücutta toksinlerin arttığının işaretidir.

4. Leke veya ben oluşumu

Tiroid bezi hastalıklarına veya cilt rahatsızlıklarına işaret ediyor olabilir.

5. Döküntüler

Deri hastalığı belirtisi olabilir; kozmetik ürünler veya aşırı şeker tüketimi nedeniyle de oluşabilir.

6. Burun ve ağız çevresinde deri soyulması

A, B, C ve E vitaminlerinin eksikliğine işaret eder.

7. Uçuk çıkması

Herpes adlı bir virüs nedeniyle meydana gelir, bir süre sonra atlatılır.

8. Dudak çatlaması

Su tüketiminizi artırmanız gerektiğine işaret ediyor olabilir.

9. Yüzde kıllanma

Kadınlarda yumurtalıkların düzgün çalışmadığına işaret ediyor olabilir.

10. Cilt rengi değişimi

Melasma adlı cilt problemine işaret ediyor olabilir, genelde zaman içinde kendiliğinden geçer.

11. Kaş-kirpik seyrekleşmesi

Tiroid beziyle alakalı sıkıntılar olduğuna işaret ediyor olabilir.

Daha detaylı bilgi için bir dermatoloğa görünmenizi öneriyoruz.