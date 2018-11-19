Zaman Yolcusu: 3700 Yılında Robot İnsan Savaşı Çıkacak

Fransız doğumlu, Kanada’da büyüyen Mike isimli bir kişi zaman yolculuğu yaptığını ve 3700 yılında robotlar ile insanlar arasında savaş çıkacağını söylüyor.

Sadece “Mike” ismiyle bilinen bu kişi iddialarına göre National Secure Laboratory of Canada isimli bir kurumda çalışırken katıldığı görevlerde zaman yolculukları gerçekleştirmiş. Bazen grup olarak, bazen de tek kişi zaman yolculukları yaptığını iddia eden Mike bir de kanıtı olduğunu söylüyor: Çıplak elleriyle öldürdüğü bir robottan parça.

Rastgele yıllara seyahatler gerçekleştirdiklerini ancak esas amaçlarının 3700 yılına ulaşmak olduğunu söyleyen zaman gezginine göre 3700 yılının 20 Eylül tarihinde dünya üzerindeki bütün robotlar insanlara karşı isyan edecek. Saldırının ilk akınında insanlığın yüzde otuzu ölecek.

Savaşın nedeni olarak ise robotların üstünlüklerini fark etmesini gösteren Mike, kendi iradesine sahip yapay zekaların ve mükemmel ölüm makinesi robotların hakimiyeti ele alacaklarını söylüyor.

Mike şu anda Asya’da bir yerlerde saklanarak yaşıyor.