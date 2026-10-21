Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Zoom, Toplantılarda İşinizi Çok Kolaylaştıracak Yeni Yapay Zekâ Özelliklerini Duyurdu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Zoom kendi ses tonunuzla anlık çeviri yapan Translate Me ve işleri otomatik takip eden yeni yapay zekâ özelliklerini duyurdu.

Zoom, Toplantılarda İşinizi Çok Kolaylaştıracak Yeni Yapay Zekâ Özelliklerini Duyurdu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Zoom, toplantıları sadece görüntülü konuşulan bir yer olmaktan çıkarıp işlerinizi otomatik olarak takip eden akıllı bir asistana dönüştürüyor.

Tanıtılan yeni özellikler sayesinde Zoom, konuşulanları hatırlayan, farklı dillerde sizin ses tonunuzla anlık çeviri yapan ve şirket içi görevleri sizin yerinize organize eden bir yapıya kavuşuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Zoom, Toplantılarda İşinizi Çok Kolaylaştıracak Yeni Yapay Zekâ Özelliklerini Duyurdu
gorsel_20261021_112702

Kendi ses tonunuzla konuşan anlık çevirmen: "Translate Me"

gorsel_20261021_112702

Yeni sunulacak en dikkat çekici özelliklerden biri olan Translate Me, toplantı sırasında konuştuğunuz dili anında İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Çince veya Japoncaya çeviriyor.

Sistem, robotik bir ses kullanmak yerine söylediklerinizi doğrudan sizin ses tonunuza benzer bir tonda karşı tarafa dinletiyor. Yıl sonuna doğru eklenecek bir diğer yenilik ise farklı aksanlardaki İngilizce konuşmaları herkesin rahatça anlayabileceği şekilde netleştirecek.

Toplantı notlarını göreve dönüştüren akıllı ekipler

Zoom, toplantı bittiğinde işlerin havada kalmasını önlemek için ZoomMate adını verdiği uzman yapay zekâ yardımcılarını devreye alıyor. Bu yardımcılar, toplantıda konuşulan kararları tek tek not alıyor, gerekli bilgileri diğer iş uygulamalarından çekiyor ve yapılacak işleri hazır bir liste haline getirip son onayınız için önünüze getiriyor.

Yakında eklenecek canlı asistan özelliği ise toplantı sürerken sorulan soruların yanıtlarını şirket belgelerinden anında bulup ekrana getirecek.

Mağazalar için akıllı kiosklar ve güvenlik önlemleri

Zoom, online toplantıların ötesine geçerek mağazalara yerleştirilecek akıllı kiosk terminalleri de sunmaya hazırlanıyor. Müşteriler, bu ekranlara ellerindeki ürünü kamerayla gösterip sorular sorabilecek veya doğrudan yardım alabilecek.

Tüm bu yeniliklerle birlikte güvenlik tarafında da önemli adımlar atılıyor. Toplantılarda sahte görüntü veya ses (deepfake) kullanımını tespit eden güvenlik kalkanı ve şirket içi hassas konuşmaların yetkisiz kişilerce paylaşılmasını engelleyen yeni koruma araçları da kullanıma sunulacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Whatsapp'a iPhone Kullanıcılarını Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

Whatsapp'a iPhone Kullanıcılarını Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

YouTube, Yepyeni Logoları Test Ediyor! İşte O Logolar

YouTube, Yepyeni Logoları Test Ediyor! İşte O Logolar

YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com