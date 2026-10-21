Zoom, Toplantılarda İşinizi Çok Kolaylaştıracak Yeni Yapay Zekâ Özelliklerini Duyurdu

Zoom kendi ses tonunuzla anlık çeviri yapan Translate Me ve işleri otomatik takip eden yeni yapay zekâ özelliklerini duyurdu.

Zoom, toplantıları sadece görüntülü konuşulan bir yer olmaktan çıkarıp işlerinizi otomatik olarak takip eden akıllı bir asistana dönüştürüyor.

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Tanıtılan yeni özellikler sayesinde Zoom, konuşulanları hatırlayan, farklı dillerde sizin ses tonunuzla anlık çeviri yapan ve şirket içi görevleri sizin yerinize organize eden bir yapıya kavuşuyor.

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Kendi ses tonunuzla konuşan anlık çevirmen: "Translate Me"

Yeni sunulacak en dikkat çekici özelliklerden biri olan Translate Me, toplantı sırasında konuştuğunuz dili anında İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Çince veya Japoncaya çeviriyor.

Sistem, robotik bir ses kullanmak yerine söylediklerinizi doğrudan sizin ses tonunuza benzer bir tonda karşı tarafa dinletiyor. Yıl sonuna doğru eklenecek bir diğer yenilik ise farklı aksanlardaki İngilizce konuşmaları herkesin rahatça anlayabileceği şekilde netleştirecek.

Toplantı notlarını göreve dönüştüren akıllı ekipler

Zoom, toplantı bittiğinde işlerin havada kalmasını önlemek için ZoomMate adını verdiği uzman yapay zekâ yardımcılarını devreye alıyor. Bu yardımcılar, toplantıda konuşulan kararları tek tek not alıyor, gerekli bilgileri diğer iş uygulamalarından çekiyor ve yapılacak işleri hazır bir liste haline getirip son onayınız için önünüze getiriyor.

Yakında eklenecek canlı asistan özelliği ise toplantı sürerken sorulan soruların yanıtlarını şirket belgelerinden anında bulup ekrana getirecek.

Mağazalar için akıllı kiosklar ve güvenlik önlemleri

Zoom, online toplantıların ötesine geçerek mağazalara yerleştirilecek akıllı kiosk terminalleri de sunmaya hazırlanıyor. Müşteriler, bu ekranlara ellerindeki ürünü kamerayla gösterip sorular sorabilecek veya doğrudan yardım alabilecek.

Tüm bu yeniliklerle birlikte güvenlik tarafında da önemli adımlar atılıyor. Toplantılarda sahte görüntü veya ses (deepfake) kullanımını tespit eden güvenlik kalkanı ve şirket içi hassas konuşmaların yetkisiz kişilerce paylaşılmasını engelleyen yeni koruma araçları da kullanıma sunulacak.