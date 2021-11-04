Mark Zuckerberg'in eski danışmanlarından Roger McNamee, sosyal medya devi Facebook’un (yeni adıyla Meta), metaverse planlarını distopya olarak tanımladı ve bunun kötü bir fikir olduğunu söyledi.

Facebook, Connect 2021 etkinliğiyle birlikte ismini Meta olarak değiştireceğini duyurmuş ve yeni bir evren niteliğinde olan metaverse sanal evrenini tanıtmıştı. Özellikle son zamanlarda kötü olaylar zinciriyle karşı karşıya kalan Facebook’un bu isim değişikliği kararı, bazı insanlar tarafından kötü imajı yok etmek için olduğu yönünde eleştirilmişti.

Şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki ürünleri ve insanlara farklı bir evrenin kapısını aralayan metaverse, insanlar tarafından birçok olumlu ve olumsuz tepki alıyor. Fakat bu tepkilerden en dikkat çekeni, Mark Zuckerberg’in eski danışmanlarından Roger McNamee tarafından geldi. McNamee, metaverse planlarının distopyadan ibaret bir kötü fikir olduğunu söyledi. Metaverse’ün bir Cesur Yeni Dünya ya da 1984 mü yoksa umut dolu teknolojik bir devrim mi olacağı merak konusu.

“Metaverse Zuckerberg’in elinde güvenli değil”

Web Zirvesi için Lizbon’da bulunan McNamee, metarverse’ün kötü bir fikir olduğunu ve insanların buna normalmiş gibi bakmasının herkesi alarma geçirmesi gerektiğini söyleyerek, bu farklı evrenin Mark Zuckerberg’in elinde güvenli olmayacağını belirtti. McNamee’in bu eleştirileri, şirketi Thanos’un eldiveni gibi elinde taşıyan Zuckerberg’in neler yapabileceği konusunda kendisini güvende hissetmeyen insanların hak vereceği türden. Nitekim Facebook ve Zuckerberg, artık hata olarak görülemeyecek oranda mahremiyet ve kişisel veriler ihlaliyle gündemde.

McNamee, konuşmasının devamında ise, "Herhangi bir düzenleyici kurum veya politika yapıcının, Facebook'un metaverse'de faaliyet göstermesine veya kripto paralara girmesine izin vermemesi gerekir. Facebook, kendi kararlarını verme hakkını kaybetmiş olmalıydı. Yaptıkları her şeyin bir düzenleyicinin ön onayından geçmesi gerekir. Hesaplanamaz boyutta bir zarar verdiler" sözlerine yer verdi. McNamee, gerçekleştirdiği bir başka konuşmada ise Facebook’un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu Web Zirvesine katılan bir diğer isim, şirketin Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Chris Cox ise Lizbon'daki zirvede yeni planlarını savunarak Metaverse fikri sayesinde internetin yataylığının azalacağını ve teknolojinin genellikle, sonradan olacağı şeyin daha düşük çözünürlüklü versiyonları olarak başladığını söyledi. Cox ayrıca, şirketin sanal gerçeklik denemelerinden aldıkları geri dönütlere göre metaverse'ün son derece eğlenceli olabildiğini ifade etti.