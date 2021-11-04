Facebook ya da yeni adıyla Meta'nın üst düzey yöneticileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katıldı. Gerçekleştirilen görüşmede değerlendirmelerde bulunan yetkililer, Türkiye'de ofis açılıp açılmayacağına dair soruyu da yanıtladılar.

Geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine gittiğini açıklayan Meta'nın (eski ismiyle Facebook) Türkiye yöneticileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na katılarak bazı açıklamalarda bulundular. Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ile Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, dikkat çeken hususlar masaya yatırıldı.

Dijital Mecralar Komisyonu bünyesindeki isimlerle soru cevap etkinliği gerçekleştiren üst düzey Meta yöneticileri, Türkiye'de temsilci ofisi açılıp açılmayacağına dair soruyu da yanıtladılar. Ayrıca yalan haberler ile ilgili de konuşan yetkililer, Selçuk Bayraktar'ın Instagram'dan kaldırılan paylaşımına da değindiler. Dilerseniz hemen, Dijital Mecralar Komisyonu'nda yöneltilen sorulara ve Meta'nın bu soruları nasıl yanıtladığına bakalım.

"Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz"

Sezen Yeşil tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz. Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz. Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz...

Azzam Alameddin'in "Türkiye'de temsilci ofisi açılacak mı?" sorusuna verdiği cevap:

Türkiye’de temsilcilik için bizim şirketimiz şöyle düşünüyor; Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak, sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil ve sahada olma kararı verdik artık. Türkiye’deki operasyonun neler olduğuna ve projelere bakılıyor, politika, yönetim çerçevesi ve altyapı sistemine bakılıp ondan sonra ofis açılmaya karar veriliyor. Türkiye’de illa sahada fiziksel biri olması sorunları çözecek diye bir şey yok. Bizim amacımız şu, sizin bir ihtiyacınız varsa biz de bunu karşılamak isteriz, karşılıklı diyaloğa her zaman açığız. Diğer kamu kurumları ile de işbirliklerimiz var, onlara da söylüyoruz, karşılıklı diyalog bizim için çok önemli. Temsilci ofisi dediğimiz zaman Madoka şirketi zaten burada. Yanımda Sezen var, o sizin buradaki temas noktanız olacak. Ama hukuki temsilcimiz de Madoka’nın avukatı olan Ozan.

Azzam Alameddin'in Selçuk Bayraktar'ın Instagram'dan kaldırılan paylaşımıyla ilgili soruya verdiği cevap ise şöyle;

Filistin, orası benim bölgem. Meta ile çalışmaya başladığımdan beri o bölge benim sorumluluğumda. Her zaman biliyoruz ki bu süreç yüzde yüz doğru olmayabilir. Ama biz doğrusunu yapmaya çalışacağız. Hep iyileştirmeye devam edeceğiz. Hatalar olmuş olabilir. Filistin vakasında hatalar oldu. Otomasyon hatası oldu hashtag bloke edildi. Bu otomasyon hatasıydı. Hashtag bloke edilince Al Aksa Camii ile ilgili tüm postlar da otomatik olarak bloke edildi. Bu bir hataydı, dediğim gibi otomasyon hatasıydı. Şimdi bu hatalar azalmaya başladı. Daha sonra bu bloke ile beraber sistem biraz karıştı. Instagram’dan bahsediyorum bu arada. Şimdi siz Instagram’da bir içerik paylaştınız diyelim, orijinal değilse eğer Instagram’ın iletişim şekli şöyle; daha çok orijinal içeriğe odaklanmak ister. Yani paylaşırsınız paylaşırsınız öyle olunca da öncelik sırasını aşağıya düşürebilir bazen. Al Aksa Cami'nde bu problem iki katına çıktı. Otomasyon problemi iki katına çıktı. Filistin olayından sonra bir dizi eylemde bulunduk. Otomasyon sistemimizi daha iyi geliştirebilmek için birçok da adım attık...