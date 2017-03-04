Son günlerde Facebook ile başı derde giren 26 yaşındaki Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in kim olduğunu ve neler yaptığını bu yazımızda anlatıyoruz.

Son günlerde Facebook'un Snapchat'ten çaldığı özelliklerle ilgili haberleri okuyorsanız ya da Miranda Kerr'i yakından takip ediyorsanız Evan Spiegel'i duymuşsunuzdur. Kısaca özetleyecek olursak Evan Spiegel, Snap Inc.'nin CEO'su, Snapchat'in kurucusu ve Miranda Kerr'in sevgilisi. Ancak şimdi Spiegel'in sevgilisini bir kenara bırakıp, Snapchat'in kuruluş hikayesinden ve Spiegel'in bugüne kadar yaşadıklarından bahsedelim.

Tam adı Evan Thomas Speigel olan Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, 4 Haziran 1990 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir. New Jersey'de bulunan ve genellikle doğanın hakim olduğu Palisades'te yaşayan ve büyüyen Evan Speigel, akademik kariyerinde babasını takip etmiş ve derslerindeki üstün başarısıyla Stanford Üniversitesi'ne girmeye hak kazanmıştır.

Stanford'a girmesiyle birlikte hayatının değişeceğine inanan Speigel'in hayatında Stanford Üniversitesi büyük bir etkiye sahiptir ancak akademik başarılarıyla değil. Evan Speigel, Snapchat'i birlikte kurduğu arkadaşları Bobby Murphy ve Reggire Brown ile burada tanışmıştır. Ardından bu üç arkadaş, Snapchat'i 2012 yılında bir ders projesi olarak ortaya koymuştur. Bu fikir kısa sürede bir ders projesi olmaktan çıkmış ve dünya basınına konu olan bir sosyal ağ konumuna gelmiştir.

Snapchat'in potansiyelini gören Evan Spiegel, 2013 yılına doğru sadece Snapchat ile ilgilenmek için okulu bırakır ve tekrar babasının yanına döner. Burada Snapchat ile ilgili geliştirmelerini sürdürür ve arkadaşlarıyla iyi bir takım olarak Snapchat'i milyonlarca kullanıcıya sahip bir sosyal ağ yapmayı başarır. Henüz Snapchat yeni yeni ayakları üzerinde durmaya çalışırken Instagram'ı sadece 1 milyar dolara satın alan Facebook, Snapchat için 3 milyar dolarlık bir teklifte bulunur ancak Evan Spiegel bu teklifi reddeder. Bu olay da aslında Facebook ve Snapchat savaşının başlangıcıdır.

Snapchat hızlı bir şekilde büyüyüp gelişirken elbette Evan Spiegel de tüm dünyanın tanıdığı bir yüz haline gelir. Teknoloji medyasına sıkça konu olur ve bir süre sonra eşi Orlando Bloom'dan ayrılan ünlü manken Miranda Kerr ile birlikteliği onu magazin basınına da taşır. Öyle ki Miranda Kerr ile yaşamak için Spiegel'in aldığı 12 milyon dolarlık malikane aylardır magazin muhabirlerinin dilinden düşmüyor.

Yakın zamanda Evan Spiegel'in kurucusu olduğu Snapchat, Facebook'un Snapchat'teki hikayeler özelliğini Instagram ve WhatsApp gibi platformlarına uyarlamasıyla birlikte zor günler yaşasa da olanlara aldırış etmeden Snap Inc. adı altında halka açık bir şirket haline geldi. Bugün Snap Inc.'nin 33 milyar dolarlık değeri ise Evan Spiegel'i dünyanın en genç milyarderlerinden biri yapıyor.

Kısaca Evan Spiegel'in hayatı son günlerde Facebook ile baş etme, Miranda Kerr ve 12 milyon dolarlık malikane üçgeninde geçiyor. Böylelikle de yazımızın sonuna gelmiş olduk. Dilerseniz 26 yaşında okulu terk eden bu gencin başarısına iç geçirebilir ve "bizim ülkeden böyle adam çıkmaz" diye düşünebilir ya da bir Snapchat yaratmak için harekete geçebilirsiniz. Zira sadece "vay be, adamın hayatına bak" diyerek dünyada herkesin telefonundaki bir uygulamayı yaratmak ve Miranda Kerr'in sevgilisi olmak imkansız bir şey.