Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı, 2025'i oldukça hareketli geçirdi. Vergi düzenlemesine rağmen firmalar, kampanyalarla tüketicileri memnun etmeyi başardılar. Peki Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerin fiyatları 1 Ocak 2025'ten bugüne nasıl değişti? Yılın zam şampiyonu hangisi?

Elektrikli otomobiller, her ne kadar istenilen seviyelere ulaşamamış olsalar da hayatımızın bir gerçeği durumunda. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Kasım 2025 dönemi verilerine göre 2025 yılında satılan tüm otomobillerin yüzde 17,8'i tam elektrikli modellerden oluştu.

Peki Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller hangileri ve bu otomobillerin fiyatları 1 Ocak 2025'ten bu yana nasıl değişti? Bu içeriğimizde milyonlarca tüketicinin merak ettiği bu sorunun yanıtına bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller hangileri?

Marka-Model 2025 satış adedi Tesla Model Y 29.955 Togg T10X 25.623 MINI Countryman 8.311 Kia EV3 7.116 KG Mobility Torres EVX 6.643 Togg T10F 6.092 BYD ATTO3 5.606 Opel Frontera 4.621 BYD SEAL U 4.330 BYD DOLPHIN 3.964

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillere baktığımız zaman pazarın Togg ile Tesla arasında bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz. Tesla Model Y, uzun süre devam ettirdiği uygun fiyat politikası ile Togg T10X'ten fazla satmış durumda. Listenin üçüncü sırasında yer alan MINI Countryman ise zirvedeki modellere yaklaşabilecek bir durumda değil.

Gelin şimdi bu otomobillerin 1 Ocak 2025 tarihindeki fiyatları ile bugünkü fiyatlarını karşılaştıralım.

Türkiye'de en çok satan 10 elektrikli otomobilin fiyatı 1 Ocak'tan bugüne nasıl değişti?

Marka-Model 1 Ocak fiyatı 1 Aralık fiyatı Tesla Model Y 1.866.203 TL 2.349.300 TL Togg T10X 1.432.600 TL 1.862.000 TL MINI Countryman 1.923.900 TL 2.489.200 TL Kia EV3 1.499.000 TL 2.030.000 TL KG Mobility Torres EVX 1.880.000 TL 2.430.000 TL Togg T10F 1.878.000 TL 1.878.000 TL BYD ATTO3 1.494.500 TL 2.119.000 TL Opel Frontera 1.345.000 TL 1.580.000 TL BYD SEAL U 1.797.000 TL 2.486.750 TL BYD DOLPHIN 1.284.500 TL 1.610.000 TL

Not: 1 Ocak 2025 tarihinde Togg T10F ile Opel Frontera, satışta değildi. Biz de bu iki model için lansman fiyatlarını baz aldık.

Elektrikli otomobiller, 2025'te çok konuşuldular. Sadece yaygınlaşmaları değil, uygulamaya konulan yeni bir düzenleme de bu araçları ön plana çıkardı. Yüksek vergi yükü altına giren elektrikli otomobiller, önceki döneme kıyasla çok daha pahalı hâle geldiler. Ancak firmalar, söz konusu vergi yükü artışlarını kâr marjından kısarak fiyatları dengeleme yoluna gittiler.

İşte en çok satan elektrikli otomobillerin fiyatlarının nasıl değiştiğini gösteren tablo:

Marka-Model Artış Tutarı Yüzde Artış Tesla Model Y 483.097 TL %25,9 Togg T10X 429.400 TL %30,0 MINI Countryman 565.300 TL %29,4 Kia EV3 531.000 TL %35,4 KG Mobility Torres EVX 550.000 TL %29,3 Togg T10F 0 TL %0,0 BYD ATTO3 624.500 TL %41,8 Opel Frontera 235.000 TL %17,5 BYD SEAL U 689.750 TL %38,4 BYD DOLPHIN 325.500 TL %25,3

Yukarıda da görebileceğiniz üzere 2025 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerden fiyatı en çok artan model BYD ATTO3 oldu. Bu otomobilin fiyatı yüzde 42 civarı artarken yılın otomobili seçilen Kia EV3'ün fiyatı yüzde 35,4 artış gösterdi...

Peki siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2025 yılında yaşanan fiyat değişimleri sizce normal mi değil mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...