300 Kişilik Köyün Tamamının Delirdiği Lanetli Ekmek Olayı!

1951 yılında Fransa’da yaşanılan bu olay, 300 kişinin delirmesine ve 7 kişininde ölmesine sebep oldu.

Fransa’nın Pont-St. Esprit köyünde herkes birbirini tanıyor ve mutlu bir şekilde yaşıyordu. Ancak tarih; 16 Ağustos 1951 yılını gösterdiğinde beklenmedik olaylar yaşanmaya başladı.

Bu küçük köy halkının insanları, sabah delirmiş bir şekilde uyanmışlar. Aynı zamanda mide rahatsızlığı ve fiziksel ağrılarda baş gösteren bu olayda; köy halkının neredeyse tamamı halisinasyonların etkisi altındaymış.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre 11 yaşında bir çocuk büyükannesini boğmaya çalışmış, kimileri kendilerini ölü ve ejderha sanmış. Sadece sanmakla kalmayıp bir de hayali canavarlarla savaşmışlar.

Doktorlar bu olayı duymasıyla birlikte 250 kişiyi inceleme altına almış ve 50 kişide ağır akıl hastalığının başladığı gözlemlenmiş. Bununla birlikte bu 50 kişi de akıl hastanesine yatırılmış.

8 gün sonra hastaların durumları iyicene ağırlaşmış ve hastanede yatan bir hasta kendini uçak sanıp 3. kattan atlamış. Garip olansa bu hasta yerden kalkarak sağa-sola koşmaya başlamış. Son olarak; tedavi gören hastalardan 6’sı da intihar ederek yaşamlarına son vermişler.

Doktorlar incelemelerden sonra olayın başlangıç noktasının köydeki fırın olduğuna kanaat getirmiş. Çünkü fazla ekmek yiyen kişiler daha şiddetli halisinasyonlar görmüş ve az yiyenlerse sadece fiziksel şikayetlerde bulunmuşlar.

Ekmeğin lanetli olmasının nedeni ise fırıncı olan Roch Briand’ın uyuşturucu etkisi olan ergot mantarını yanlışlıkla ekmek hamurunun içerisine karıştırmasıymış.

Olaylardan 2 yıl sonra köyden birisi intihar ederek yaşamına son vermiş ve bununla birlikte her şeyin sadece bir ekmekten kaynaklanmadığı düşüncesi ortaya çıkmış. Ortalığı daha da karıştıransa CIA’nin ortaya çıkan belgeleri olmuş.

Gittikçe sırlar dünyasına dönen bu olayı gazeteciler araştırmış ve bir ilaç firmasının, CIA ile arasında geçen görüşmeleri yayınlanmış. Belgelerde; köydeki insanların LSD sebebiyle delirdikleri yazıyormuş.

Bu haberlerin yayılması ardından, CIA’nin bu köydeki insanları kullanarak zihin kontrolü deneyi yaptığı vurgulandı. Tabii bu sadece bir iddia ve aradan geçen onca yıllara rağmen aydınlatılamamış. Son olarak; asıl bomba ise bu olaylar birileri tarafından ört bas edilmeye, yani unutturulmaya çalışılmış. Yani iddiaların doğru olma olasılığı yüksek gibi görünse de, unutturmayı başardıkları için bir daha ilgi konusu olmamış.