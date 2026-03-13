Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

EA, Battlefield 6'yı sınırlı süreliğine oyunculara ücretsiz bir şekilde sunacak. Bu süreçte oyunu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Son dönemde FPS türünün en sevilen oyunlarından Battlefield 6, oyunu satın alıp almamakta kararsız kalan oyuncular için önemli bir fırsat sunuyor.

EA, serinin en çok sevilen oyunlarından Battlefield 6’yı bir hafta boyunca ücretsiz deneme imkânıyla oyuncularla buluşturuyor.

Battlefield 6 ne zaman ücretsiz oluyor?

Ücretsiz oynama etkinliği, 17 Mart'ta Türkiye saati ile 15.00'da başlayacak ve 24 Mart’a kadar devam edecek. Bu süre boyunca oyuncular PC, PlayStation ve Xbox platformlarında oyunu ücretsiz deneyebilecek.

Oyuncular bu süreçte yalnızca çok oyunculu modları oynayabilecek. Yani hikâye modu bu ücretsiz oynama sürecine dâhil değil.

Haritalar ve oyun modları

Deneme sürecinde oyuncular, Battlefield 6’nın çok oyunculu savaş atmosferini deneyimleyebilecekleri 4 farklı haritada mücadele edecek:

Contaminated

Hagental Base

Eastwood

Mirak Valley

Ayrıca etkinlikte toplam 6 farklı oyun modu yer alacak: