PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation Store'da 'Mega Mart' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yeni yılın ilk indirimi olan "Mega Mart" indirimleri başlamış durumda.

Mega Mart indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation 'Mega Mart' indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Nioh 3 3.449 TL 3.104,10 TL (-%10) Arma Reforger 1.399 TL 979,30 TL (-%30) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 3.449 TL 2.586,75 TL (-%25) Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Dead by Daylight 1.299 TL 519,60 TL (-%60) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 2.149 TL 859,60 TL (-%60) God of War III Remastered 849 TL 424,50 TL (-%50) Medieval Dynasty 1.199 TL 599,50 TL (-%50) Marvel's Spider-Man: Miles Morales 459 TL 229,50 TL (-%50) Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 469 TL 234,50 TL (-%50) God of War Ragnarök 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) The Last of Us Remastered 699 TL 349,50 TL (-%50) DayZ 2.349 TL 1.174,50 TL (-%50) House Flipper 2 1.399 TL 909,35 TL (-%35) Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 669 TL 133,80 TL (-%80) CarX Drift Racing Online 839 TL 251,70 TL (-%70) Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition 309 TL 185,40 TL (-%40) Cities: Skylines - Remastered 1.399 TL 699,50 TL (-%50) Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Spyro Reignited Trilogy 2.299 TL 804,65 TL (-%65)

PlayStation 'Mega Mart' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.