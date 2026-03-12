PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yeni yılın ilk indirimi olan "Mega Mart" indirimleri başlamış durumda.
Mega Mart indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation 'Mega Mart' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Nioh 3
|3.449 TL
|3.104,10 TL (-%10)
|Arma Reforger
|1.399 TL
|979,30 TL (-%30)
|DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
|3.449 TL
|2.586,75 TL (-%25)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Dead by Daylight
|1.299 TL
|519,60 TL (-%60)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|2.149 TL
|859,60 TL (-%60)
|God of War III Remastered
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|Medieval Dynasty
|1.199 TL
|599,50 TL (-%50)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|459 TL
|229,50 TL (-%50)
|Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü
|469 TL
|234,50 TL (-%50)
|God of War Ragnarök
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|The Last of Us Remastered
|699 TL
|349,50 TL (-%50)
|DayZ
|2.349 TL
|1.174,50 TL (-%50)
|House Flipper 2
|1.399 TL
|909,35 TL (-%35)
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|669 TL
|133,80 TL (-%80)
|CarX Drift Racing Online
|839 TL
|251,70 TL (-%70)
|Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition
|309 TL
|185,40 TL (-%40)
|Cities: Skylines - Remastered
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Spyro Reignited Trilogy
|2.299 TL
|804,65 TL (-%65)
PlayStation 'Mega Mart' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.