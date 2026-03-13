Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz araba almayı sağlayacak kanun teklifi meclise sunuldu. İşte detayları.

Ülkemizdeki otomobil fiyatları artık inanılmaz seviyelere çıkmış durumda. Bunun en büyük nedenlerinden biri de “Özel Tüketim Vergisi” ya da kısaca ÖTV olarak bilinen vergiler. Bazı otomobiller de ÖTV’ler o aracın kendi fiyatı seviyelerine kadar çıkabiliyor. Şimdi ise bu konuda ilginç bir gelişme var.

ÖTV’siz araba alma çok uzun süredir vatandaşların hayalini kurduğu bir durumdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni yasa teklifi ise emeklilere bu imkânı tanımayı amaçlıyor.

Emeklilere ÖTV’siz araba alma imkânı sunan yasa teklifinin detayları neler?

CHP’den Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan teklife göre belirli kriterleri karşılayan emekliler, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’siz araba alma şansına sahip olacak. Ancak her emekli bu fırsattan yararlanamayacak.

Eğer kanun kabul edilirse ve yürürlüğe girerse daha çok çiftçi, esnaf gibi emeklileri kapsayacağı aktarılıyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet göstermiş kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlar gibi kişilerin yararlanabileceği bilgiler arasında.

Belli farklı şartlar da olacak. Buna göre ÖTV muafiyeti emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kereye mahsus olarak kullanılabilecek. Araçlar 5 yıl içinde satılamayacak ve devredilemeyecek.

Teklifin şimdilik sadece TBMM’ye sunulduğunu, henüz kabul edilmediğini belirtmek gerek. Önce Meclis Başkanlığı, sonra ilgili komisyon, sonrasında ise Genel Kurul onayı gibi bir süreç var. Onaylanıp onaylanmayacağını zamanla göreceğiz.