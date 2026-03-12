Tümü Webekno
iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

İddialara göre Apple, bu yılki amiral gemisi iPhone modelinde herkesi mutlu edecek ufak ama önemli bir tasarım değişikliğine gidecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bu yıl piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 18 Pro hakkında ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın yıllardır izlediği “ince tasarım” anlayışında önemli bir değişikliğe gidebileceğini gösteriyor. İddialara göre iPhone 18 Pro Max, biraz daha kalın ve ağır olacak ancak bunun kullanıcıları memnun edecek önemli bir nedeni var.

Son aktarılan detaylara göre cihazın kalınlığı yaklaşık 8,8 mm olacak. Bu da bir önceki model olan iPhone 17 Pro Max’e kıyasla küçük ama dikkat çekici bir artış anlamına geliyor. Aynı zamanda telefonun ağırlığının 240 gramın üzerine çıkabileceği ve böylece iPhone 14 Pro Max’ten bu yana en ağır iPhone olabileceği konuşuluyor.

Daha büyük batarya için ağırlık artacak

Bu değişimin arkasındaki en önemli sebep ise daha büyük batarya. Söylentilere göre iPhone 18 Pro Max’te 5.200 mAh kapasiteye kadar çıkabilen bir batarya kullanılacak. Bu da mevcut modeldeki yaklaşık 5.088 mAh kapasiteye göre nispeten daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.

Tasarım tarafında ise büyük yenilikler beklenmiyor. Apple’ın Dinamik Ada boyutunu küçültmeyeceği ve görünümde radikal değişiklikler yapmayacağı söyleniyor. Şirketin odağı daha çok donanım geliştirmeleri, performans ve yazılım iyileştirmeleri olacak.

Yazılım tarafında da benzer bir yaklaşım bekleniyor. iOS 27’nin büyük tasarım değişiklikleri yerine kararlılık ve performans iyileştirmelerine odaklanacağı, ayrıca Apple Intelligence ve Siri özelliklerinin ciddi şekilde geliştirileceği konuşuluyor.

Peki sizin iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

