Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

realme, günlük ihtiyaçlara yönelik bütçe dostu telefonu Note 80'i duyurdu. MIL-STD-810H sertifikasıyla donatılan telefon, aşırı uygun fiyatına kıyasla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. İşte realme Note 80'in fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte Note 80 ismini verdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Tamamen günlük ihtiyaçlara yönelik bütçe dostu telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, piyasaya sürüldüğü bölgelerde ilgi çekecek gibi görünüyor.

realme'nin yeni akıllı telefonunda 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan 90 Hz'lik LCD ekran bulunuyor. 450 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda askeri düzey dayanıklılık sağlayan MIL-STD-810H sertifikası bulunuyor.

Karşınızda realme Note 80

realme Note 80, Unisoc T7250 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilen telefon, 15W şarj desteği sunan 6.300 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi özellikler, bu telefonda mevcut.

realme Note 80'in arka kısmına baktığımızda ikili gibi görünen bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 8 MP ana kamera bulunuyor. Şirket, Note 80'in ikinci kamera sensörüne ilişkin bir şey söylemedi. Bu da telefonun tek kamerasının olabileceğini düşündürüyor.

realme Note 80 teknik özellikleri

Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 450 nit, LCD İşlemci Unisoc T7250 RAM 4 GB Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 8 MP Batarya 6.300 mAh (15W) İşletim Sistemi Realme UI (Android 15)

realme Note 80 fiyatı: