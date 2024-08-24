Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Valve, bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında bir oynanış videosu ile sızdırılan "Deadlock" isimli oyun, bugüne kadar herhangi bir resmî duyuruya ev sahipliği yapmamıştı.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Valve, yaklaşmakta olan oyununun Steam sayfasını resmen aktif etti. Bu sayfa, Deadlock'un resmî duyurusu olarak kabul edilebilir. Ancak şirket, yeni oyunuyla ilgili ne yazık ki detaylı bir açıklama yapmadı.
Deadlock'un Steam sayfasında paylaşılan video
Deadlock konusu
Deadlock'un Steam'deki sayfası, oyunun konusuyla ilgili bir bilgi sunmuyor. Ancak bu bilgiler, daha önce ortaya çıktı. Buna göre; Valve'ın yeni oyunu Overwatch'a benzer bir yapıya sahip olacak. Ayrıca bu oyun, Türkçe arayüz desteği de sunacak.
Deadlock sistem gereksinimleri
Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.
Deadlock çıkış tarihi ve fiyatı
Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı için yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.
Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.