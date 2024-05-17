Valve’ın yeni oyunu sızdırıldı. Deadlock ismine sahip olacağı belirtilen yapımdan ilk görseller ve detaylar paylaşıldı.

Oyunlardan Steam’e kadar birçok farklı ürünüyle tanıdığımız oyun devi Valve, uzun süredir bir oyunla karşımıza çıkmıyordu. Bu nedenle de oyunseverler, şirketin şu sıralarda ne üzerinde çalıştığını merak ediyordu.

Bugün bu konuda yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Buna göre Valve’ın yeni oyununun ismi “Deadlock” olacak. Çok yakında duyurulacağı da söyleniyor.

Overwatch benzeri üçüncü şahıs nişancı oyunu olacak

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilerde, oyunun şu anda alfa testlerinde olduğu ve “yüzlerce kişi” tarafından oynandığı ifade edildi. Test edenler, oyundan görüntüler de paylaşmaya başladılar. Ekran görüntülerinde bizi yapımda nelerin beklediğine bir bakış atabiliyoruz.

Deadlock, Overwatch benzeri üçüncü şahıs bir nişancı oyunu olarak karşımıza çıkacak. Fotoğraflara bakıldığında 6v6 ekiplerin büyük haritalarda kapıştığı görülebiliyor. Karakterlerin kendine has yeteneklerinin olduğu da dikkat çeken kısımlardan.

Örneğin fotoğrafların birinde uzun mesafe atış yeteneklerine sahip ok benzeri bir silah kullanan “Grey Talon” isimli bir karakteri görebiliyoruz. Bunun dışında oynanış ekranı, harita gibi detayları da yer alıyor. Oyun dünyasından paylaşımlarıyla tanınan Tyler McVicker, projeyi MOBA ve kule savunma elementleri taşıyan bir yapım olarak nitelendirmiş. Valorant, Overwatch, Dota 2 ve Team Fortress 2’nin karışımı olduğunu söylüyor.

Deadlock’ın Valve’ın yeni büyük projesi olduğu ve 2018’den beri geliştirildiği gelen bilgiler arasında. Duyurusunun çok yakında olacağı söylense de henüz bu konuda kesin bir tarih yok.