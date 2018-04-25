Yıllardır yaptığı 'Tamirat Tadilat' adlı programla bir fenomene dönüşen ekranların sevilen yüzü Edd China, bu kez kendi programıyla karşımıza çıkacak.

Otomobil şov dendiğinde pek çoğumuzun aklına 'Top Gear' serisi gelir. 70‘lerin sonlarında başlanan bu seriyi zirveye çıkaran kişiler ise hiç kuşkusuz Jeremy Clarkson, Richard Hammond ve James May üçlüsüydü. Otomobil tanıtımı ve sürüş odaklı birçok programa örnek teşkil eden bu serinin haricinde bizleri bu dünyaya değişik şekillerde bağlayan başka işler de mevcuttu.

Bizlerin 'Tamirat Tadilat' ismiyle bildiği bu serilerden birisi de, usta mekaniker Edd China ve tam bir laf cambazı olan arkadaşı Mike‘ın klasik otomobilleri küçük restorasyonlarla yeniden canlandırması üzerine kuruluydu. Tam 12 sezon boyunca otomobile ilgi duymayanları dahi kendisine hayran bırakmayı başaran 'Tamirat Tadilat’ adlı programdan 2017 yılında ayrılan Edd, sevenlerini fazlasıyla üzmüştü. Neyse ki bu konuda arayı çok fazla açmama kararı alan başarılı mekaniker yepyeni bir seriyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Program Youtube’da yayınlanacak. 'Edd China’s Garage Revival' ismiyle hayata geçirilen bu yeni programla beraber bizleri keyifli yolculuklar bekliyor. Tamirat Tadilat’tan oldukça farklı bir format üzerine biçimlenen projede, klasik otomobil sahiplerinin yanına gidecek olan Edd, arabaların restorasyonlarında onlara yardım edecek. Söz konusu programın belki de en iyi yanıysa, yalnızca İngiltere'yle sınırlı kalmayacak olması! İlk bölümde birinci jenerasyon Volkswagen GTI için Norveç‘e giden ekip, bu başlangıçla birlikte dünyanın hemen her yerinde karşımıza çıkabilir. Meraklılarının dönüş haberinin yanında yeni programın formatıyla alakalı da bir hayli olumlu görüşler belirttiği bu macera da, 1 Mayıs’tan itibaren Youtube’da yayınlanmaya başlanacak.