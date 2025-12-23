En İyi Kameraya Sahip Olan 2025 Model Telefonlar!

2025 yılında üst düzey özelliklerle donatılan pek çok akıllı telefonla tanıştık. Ancak bazı modeller vardı ki en çok kamera özellikleriyle dikkat çektiler. İşte DXOMARK sonuçlarına göre 2025'in en iyi kameralı telefonları...

2025 yılı, akıllı telefon sektörü için oldukça hareketli geçti. Başta Samsung ile Apple olmak üzere teknoloji devleri, en yüksek donanım özelliklerine sahip akıllı telefonlarını birbirlerinin peşi sıra piyasaya sürdüler. Tabii bu durum, tüketicilerin tercih edebileceği modeller arasında tercih yapmasını zorlaştırmış oldu.

Biz de Webtekno olarak, 2025'te tanıtılan ve girdiği DXOMARK testlerinde en yüksek puanları almayı başararak kamera kalitesiyle kendini ispatlamış telefonları bir araya getirmeye karar verdik. Eğer 2025 yılında piyasaya sürülmüş en iyi kamerası olan telefonları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

2025'te duyurulan, en iyi kameralı telefonlar!

Marka-Model Genel Puan Alt Puanlar Huawei Pura 80 Ultra 175 Fotoğraf: 180 · Video: 166 · Portre: 169 · Düşük Işık: 147 · Yakınlaştırma: 158 Oppo Find X8 Ultra 168 Fotoğraf: 170 · Video: 166 · Portre: 158 · Düşük Işık: 144 · Yakınlaştırma: 151 Apple iPhone 17 Pro 168 Fotoğraf: 166 · Video: 172 · Portre: 151 · Düşük Işık: 143 · Yakınlaştırma: 135 Vivo X200 Ultra 167 Fotoğraf: 173 · Video: 156 · Portre: 157 · Düşük Işık: 141 · Yakınlaştırma: 159 Google Pixel 10 Pro XL 163 Fotoğraf: 165 · Video: 160 · Portre: 145 · Düşük Işık: 137 · Yakınlaştırma: 134 Xiaomi 15 Ultra 159 Fotoğraf: 167 · Video: 143 · Portre: 153 · Düşük Işık: 124 · Yakınlaştırma: 150

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra, mobil fotoğrafçılıkta çığır açan özellikleriyle öne çıkıyor. Değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik ana sensörü, her türlü ışık koşulunda olağanüstü detay ve dinamik aralık sunarken, geliştirilmiş periskop telefoto lensi sayesinde optik zoom yeteneklerinde yeni bir standart belirliyor. XMAGE görüntüleme motorunun en son sürümü ile renk doğruluğu ve doku kalitesinde zirveye oynayan telefon, özellikle portre ve makro çekimlerde sunduğu profesyonel sonuçlarla rakiplerinden ayrılıyor.

Arka Kamera Ön Kamera 50 MP (f/1.6), 50 MP (f/2.4), 12.5 MP (f/3.6), 40 MP (f/2.2) 13 MP (f/2.0)

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra, dört adet 50 megapiksellik sensörden oluşan güçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen renk kalibrasyonu sayesinde doğal ve sanatsal tonlarda fotoğraflar sunan cihaz, özellikle çift periskop telefoto lensiyle farklı odak uzaklıklarında kayıpsız görüntü kalitesi vaat ediyor. Hem fotoğraf hem de video modlarında sensör bazlı stabilizasyon ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları, en hareketli anlarda bile net ve pürüzsüz sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Arka Kamera Ön Kamera 50 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.1), 50 MP (f/3.1), 50 MP (f/2.0) 32 MP (f/2.4)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro, güçlü görüntü işleme yeteneklerini donanım–yazılım uyumuyla birleştiren kamera sistemiyle öne çıkıyor. Gelişmiş sensörleri ve Apple’ın yeni nesil hesaplamalı fotoğrafçılık algoritmaları sayesinde özellikle video tarafında yüksek dinamik aralık, doğru renkler ve stabil çekimler sunuyor. Portre modunda derinlik algısı ve kenar ayrımı başarılı sonuçlar verirken, düşük ışık performansı da iyileştirilmiş gece modu ve akıllı gürültü azaltma sayesinde tutarlı bir kalite sağlıyor.

Arka Kamera Ön Kamera 48 MP (f/1.78), 48 MP (3.5x optik zoom), 48 MP (f/2.2) 24 MP

vivo X200 Ultra

vivo X200 Ultra, Zeiss optikleri ve V4+ görüntüleme çipi ile mobil fotoğrafçılıktaki iddiasını sürdürüyor. Özellikle 200 megapiksellik ana kamerası ve gelişmiş periskop telefoto lensi, benzeri görülmemiş bir detay seviyesi ve zoom kapasitesi sunuyor. Zeiss'in özel kaplaması sayesinde yansımaları ve parlamaları en aza indiren telefon, özellikle gece çekimlerinde ve zorlu ışık koşullarında temiz ve atmosferik kareler yakalamakta son derece başarılıdır.

Arka Kamera Ön Kamera 50 MP (f/1.7), 200 MP (f/2.3), 50 MP (f/2.0) 50 MP (f/2.5)

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL, yapay zekâ destekli yazılım gücünü yenilenmiş donanımla birleştirerek "an"ı yakalamayı her zamankinden daha kolay hâle getiriyor. Daha büyük sensörlere sahip ana, ultra geniş ve telefoto kameraları, Google'ın efsanevi HDR+ ve Gece Görüşü algoritmalarıyla mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Özellikle "Sihirli Düzenleyici" ve "En İyi Çekim" gibi özel yazılım özellikleri, çekim sonrası düzenleme yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyarak her fotoğrafın mükemmel olmasını sağlıyor.

Arka Kamera Ön Kamera 50 MP (f/1.68), 48 MP (f/1.7), 48 MP (f/2.8) 42 MP (f/2.2)

Xiaomi 15 Ultra

Leica iş birliğini en üst seviyeye taşıyan Xiaomi 15 Ultra, 1 inçlik ana sensörü ve değişken diyafram açıklığı ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimini cebinize sığdırıyor. Geliştirilmiş periskop telefoto lensi sayesinde hem optik hem de dijital zoom performansında çığır açan cihaz, Leica'nın "Authentic" ve "Vibrant" renk profilleriyle sanatsal çekimler yapma imkanı tanıyor. Özellikle video tarafında sunduğu 8K kayıt ve gelişmiş stabilizasyon yetenekleri ile içerik üreticileri için güçlü bir seçenek oluşturuyor.