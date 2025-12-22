Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Steam Kış İndirimleri'nin başlamasının ardından 2 oyun daha Steam'de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de Steam Kış İndirimleri'nin başlamasının ardından 2 oyun daha ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir durumda.

Önümüzdeki birkaç gün içinde bu ücretsiz oyunları kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

The Deed: Dynasty nasıl bir oyun?

Cinayetten paçayı kurtarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Gururlu ve asil bir ailenin bu üç üyesi, aralarında beş yüzyıl fark olsa da intikam ve cinayet niyetiyle birbirlerine benziyorlar. Planlar yapılmalı, kan dökülmeli ve kanıtlar yerleştirilmeli...

The Deed: Dynasty'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Undercroft warriors nasıl bir oyun?

Cehennemin güçlerini yok edin ve bu bağımlılık yaratan, aksiyon dolu, arcade tarzı nişancı oyununda yüksek puanlar elde edin!

Undercroft warriors'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.