Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Steam Kış İndirimleri'nin başlamasının ardından 2 oyun daha Steam'de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de Steam Kış İndirimleri'nin başlamasının ardından 2 oyun daha ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir durumda.

Önümüzdeki birkaç gün içinde bu ücretsiz oyunları kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

The Deed: Dynasty nasıl bir oyun?

Cinayetten paçayı kurtarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Gururlu ve asil bir ailenin bu üç üyesi, aralarında beş yüzyıl fark olsa da intikam ve cinayet niyetiyle birbirlerine benziyorlar. Planlar yapılmalı, kan dökülmeli ve kanıtlar yerleştirilmeli...

The Deed: Dynasty'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Undercroft warriors nasıl bir oyun?

Cehennemin güçlerini yok edin ve bu bağımlılık yaratan, aksiyon dolu, arcade tarzı nişancı oyununda yüksek puanlar elde edin!

Undercroft warriors'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun! 2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!
[21 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Dördüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu [21 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Dördüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu
Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim