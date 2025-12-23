[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği altıncı oyun ise 1.048 TL değerindeki Bloodstained: Ritual of the Night oldu. Bu oyunu yarın, yani 24 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bloodstained: Ritual of the Night nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Bir simyacının laneti yüzünden vücudu yavaşça kristalize olan yetim Miriam olarak oyna. İnsanlığı ve kendini kurtarmak için Miriam kale içinde savaşmalı ve büyücü Gebel'i alt etmesi gerekmektedir. Bloodstained: Ritual of the Night normal fiyatı 1.048 TL.

Bloodstained: Ritual of the Night fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.