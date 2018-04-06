Ford'un SUV modelleri F-150 ve Expedition'ı kapsayan bu geri çağırma, trafikte kimseye zarar gelmemesi açısından ciddi önem taşıyor.

Ne yazık ki piyasaya yeni çıkan araçlarda bile bazı problemler olabiliyor. Ford, bazı SUV modellerini geri çağıracağını açıkladı. Ford'un 2018 model SUV'ları F-150 ve Expedition modellerini kapsayan geri çağırmanın iki farklı sebebi var.

İlk Sebep: Transmisyon Klipsleri

350.000'den fazla aracı etkileyen bu durum, 2018 model 10 vitesli otomatik şanzımana sahip F-150 ve Expedition modellerini doğrudan ilgilendiriyor. Aynı zamanda 6 vitesli otomatik şanzımana sahip 2018 F-650 ve F-750 modelleri de bu sorundan etkilenmiş durumda.

Tek bir kablo klipsinden kaynaklanan sorun, vites değişimini sağlayan kabloyu şanzımana bağlayan klipsin yerine oturmaması sebebiyle ortaya çıkıyor. Yani bu sorun, sürücünün seçtiği vites yerine farklı bir vitese geçiş yapma ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Örneğin aracı park moduna aldınız (P) ve araçtan ayrıldınız, ancak araç hâlen viteste kalmış olabilir. Ciddi kazalara sebebiyet verebilecek bu sorunu bir an önce düzeltmek için Ford, açıklanan modellerin kontrolü ardından gerekiyorsa klipsi tekrar yerine takmak için araçları geri çağırdığını açıkladı.

İkinci Sebep: Şanzıman Pimleri

Ford'un geri çağıracağı araçlarla ilgili ikinci duyurusu ise, çok sınırlı bir kapsama sahip. Sadece 161 araçta görülen problemin bulunduğu modeller şu şekilde: 2017-2018 Ford F-150, 2018 Expedition, 2018 Mustang ve 2018 Lincoln Navigator. Etkilenen araçların tümü, 10 vitesli otomatik şanzımana sahip. Yine aracın park moduna geçmesini engelleyen bu durum, büyük tehlikelere yol açabilir. Yetkili servislerde değişimi yapılabilen bu parça, hayati öneme sahip.

Dönem dönem her üretici çeşitli nedenlerden araçlarını geri çağırabiliyor. Bu ve benzeri durumların sebeplerini hızlıca tespit edip çözüm sunan şirketler müşterilerin güvenini daha çok kazanıyor. Araç üreticilerinin, yaptıkları hataların farkına varması iyi bir şey.