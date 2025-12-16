Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Steam'in en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi'ne çok az bir süre kaldı. Peki 2025 Kış İndirimi ne zaman? Saat kaçta? Ne kadar sürecek?

Oyun fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken özellikle de Türkiye’deki oyunseverler, indirim kampanyalarını yakından takip ediyor. Neyse ki platformlardan sık sık bu tarz kampanyalar görüyoruz. Dünyanın en büyük oyun mağazası konumunda bulunan Steam de bunlardan biri. Steam, düzenli olarak indirimler gerçekleştiriyor. En çok beklenen etkinliklerden biri de Steam Kış İndirimi.

Steam’in bu yılki Kış İndirimi’ne artık çok kısa bir süre kaldı. Peki yüzlerce oyunda devasa indirimleri oyunseverlerle buluşutracak Steam Kış İndirimi ne zaman başlıyor? Hangi gün ve saat kaçta? Ne kadar sürecek? İşte aklınızdaki tüm soruların yanıtları.

Steam Kış İndirimi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Steam’in bu yılki Kış İndirimi kampanyası, 18 Aralık 2025 Perşembe günü resmen platform üzerinden başlayacak. Yüzlerce oyunda büyük fırsatları oyunseverlerle buluşturacak kampanya, her zaman olduğu gibi Türkiye’de saat 21.00’de oyuncularla buluşacak.

Steam Kış İndirimi ne kadar sürecek?

Steam Kış İndirimi, yaklaşık 2.5 hafta sürecek büyük bir indirim kampanyası olacak. Gelen açıklamalara göre kampanya, 5 Ocak 2025 Pazartesi günü yine TSİ 21.00’da sona erecek. Yani oyunseverlerin indirimden yararlanması için 18 gün civarında süresi olacak.

Steam Kış İndirimi etkinliğine nasıl ulaşabilirsiniz?

Steam’in 18 Aralık’ta başlayacak Kış İndirimi etkinliği için ayrı bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt olarak Steam’e girdiğinizde indirime giren oyunlar platform tarafından size gösterilecek. Steam’e buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Steam Kış İndirimi’nde hangi oyunlar indirime girecek?

İndirimde yüzlerce oyunun fiyatının %90 civarlarına kadar varan oranda düşmesini bekliyoruz. Bunlar arasında Cyberpunk 2077’den EA Sports FC 26’ya, Red Dead Redemption 2’den Baldur’s Gate’e kadar birçok büyük AAA oyunların yer alması muhtemel. Bunun dışında daha yeni büyük oyunlarda da indirimler göreceğiz. Ayrıca indie oyunlar, eski oyunlar, türlere göre popüler oyunlarda da büyük fiyat düşüşleri olacak.

2025 Steam Kış İndirimi’yle ilgili bilimeniz gereken her şeye göz attık. Bu dev kampanyanın da önceki yıllarda olduğu gibi dolu dolu geçmesini bekliyoruz. Eğer yeni bir oyun almak istiyorsanız kesin bu kampanyaya göz atmalısınız.