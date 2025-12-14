Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Netflix'te binlerce yapımı içeren bir film kütüphanesi var. Tabii ki bunlar arasında birçok Netflix orijinal filmi bulunuyor. Peki en iyi Netflix filmleri neler?

300 milyonu aşkın abonesiyle dünyanın en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix’in film kütüphanesi inanılmaz geniş. Öyle ki platformda abonelerin ulaşabileceği binlerce film var. Peki şu anda izleyebileceğiniz en iyi Netflix orijinal filmleri neler?

Bu içeriğimizde Netflix’teki en iyi orijinal filmlere bakacağız. Yani sadece Netflix’in çektiği ve yayımladığı filmler. Netflix’e ait olmayan yapımları eklemedik. O yapımlardan binlerce olduğu için tamamen ayrı ve uzun bir listeyi hakediyor. Gelin en iyi Netflix orijinal filmlerine göz atalım.

All Quiet On the Western Front

Yıl : 2022

: 2022 Türü : Savaş

: Savaş IMDb puanı: 7.8

Birkaç yıl önce çıkmasına rağmen yapılmış en iyi savaş karşıtı filmler arasına girmeyi başaran All Quiet On the Western Front, 1. Dünya Savaşı'nın son zamanlarında genç bir Alman askerinin savaşa katılması ve hem kendisinin hem de silah arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediniyor. Savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu gözler önüne seren yapım, birçok ödül de almayı başarmıştı. Sadece hikâyesiyle değil, büyüleyici sinematografisi ve tüyler ürperten müzikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Frankenstein

Yıl : 2025

: 2025 Türü : Gotik, bilim kurgu

: Gotik, bilim kurgu IMDb puanı: 7.5

Efsane yönetmen Guillermo del Toro'nun Mary Shelley'nin aynı isimli ikonik gotik romanından uyarladığı Frankenstein, şüphesiz kitabın en iyi uyarlamalarından biri olmayı başarıyor. Oscar Isaac ve Jacob Elordi'nin etkileyici performanslarıyle kesinlikle göz atmanız gereken bir yapım.

The Irishman

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Suç

: Suç IMDb puanı: 7.8

Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi efsane isimleri tek bir projede toplayan The Irishman, kamyon şoförüyken mafya tetikçisine dönüşen Frank Sheeran'ın gözünden, Amerikan organize suç tarihine ve sendika lideri Jimmy Hoffa'nın gizemli kayboluşunu konu ediniyor.

Knives Out serisi

Yıl : 2019, 2022, 2025

: 2019, 2022, 2025 Türü: Gizem, dedektiflik, suç

Şu ana kadar toplamda 3 filmi çıkış yapan Knives Out serisi; gizem, "katil kim" ve dedektiflik türlerini seviyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken bir seri. Agatha Christie'nin kitaplarından esinlenen filmler, Daniel Craig'in canlandırdığı dedektif Benoit Blanc'ın çözdüğü karmaşık cinayetleri konu alıyor.

Roma

Yıl : 2018

: 2018 Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.6

3 Oscar kazanmayı başaran Roma, bizi 1970'lerin başında Mexico City'ye götürüyor. Siyah beyaz çekimiyle öne çıkan yapım, orta sınıf bir ailenin yanında çalışan yerli bir hizmetçinin yaşadıklarını konu ediniyor.

Marriage Story

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.9

Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın etkileyici performanslarıyla başrolde yer aldığı Marriage Story, bir evliliğin nasıl başladığını değil, nasıl bittiğini ve bu sürecin ne kadar yıkıcı olabileceğini anlatan bir hikâye.

Society of Snow

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Tarihî, gerilim, hayatta kalma

: Tarihî, gerilim, hayatta kalma IMDb puanı: 7.8

1972 yılında And Dağları'na düşen Uruguay uçağındaki yolcuların gerçek hayatta kalma mücadelesini konu alan film, hayatta kalma türünü dibine kadar yaşayacağınız bir yapım. Karların ortasında verilen bu yaşam mücadelesi, izleyiciyi hem geriyor hem de duygusal olarak derinden sarsıyor.

The Ballad of Buster Scruggs

Yıl : 2018

: 2018 Türü : Western

: Western IMDb puanı: 7.2

The Ballad of Buster Scruggs Coen Kardeşler'in Vahşi Batı'ya dair anlattığı altı farklı hikâyeden oluşan bir film. Her bir hikâyede western türünün farklı yönlerini görüyoruz.

Don't Look Up

Yıl : 2021

: 2021 Türü : Bilim kurgu, komedi

: Bilim kurgu, komedi IMDb puanı: 7.2

Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Don't Look Up, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkmasını konu ediniyor.

Mank

Yıl : 2020

: 2020 Türü : Biyografi, dram, komedi

: Biyografi, dram, komedi IMDb puanı: 6.8

10 Oscar adaylığı almayı başaran Mank, efsane yönetmen David Fincher'ın imzasını taşıyor. Gary Oldman'ı başrolde yer aldığı yapımda, sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri sayılan Citizen Kane’in senaryo yazım süreci anlatılıyor.

Maestro

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Biyografi

: Biyografi IMDb puanı: 6.5

Bradley Cooper'ın hem yazdığı hem de yönettiği Maestro, efsanevi besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein'ın hayatına ve eşi Felicia Montealegre ile olan karmaşık aşk hikâyesine odaklanıyor. Bernstein'ın müzikal dehasından ziyade, onun insani yönlerine, evliliğine ve içsel çatışmalarına mercek tutuyor.

The Trial of the Chicago 7

Yıl : 2020

: 2020 Türü : Gerilim, tarihî

: Gerilim, tarihî IMDb puanı: 7.7

Aaron Sorkin'in yazıp yönettiği film, 1968 yılında ABD'deki Demokratik Ulusal Kurultayı'ndaki protestoların ardından komplo ve ayaklanmaya teşvik suçlamasıyla yargılanan bir grup protestocunun gerçek hikâyesini anlatan bir yapım.

Bu liste, Netflix'in orijinal içerik konusunda ne kadar iddialı olabildiğinin birer kanıtı. Filmlerin her biri sizi ekrana kilitleyecek yapımlar. Peki sizin başka film önerileriniz var mı? Varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.