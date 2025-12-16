GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Rockstar Games'in Steam'deki oyunlarında indirim başlatıldı. Sınırlı süreli kampanya kapsamında Rockstar Games'in en sevilen oyunlarına yüzde 80'e varan indirimlerle sahip olunabilecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, indirim kampanyalarına devam ediyor. Bu kez de dünyanın en çok sevilen oyun geliştiricilerinden Rockstar Games için yayıncı indirimi kampanyası başlatıldı. 18 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Rockstar Games'in en çok sevilen oyunları, yüzde 80'e varan indirimlerle satın alınabilecek.

Peki Rockstar Games'in yayıncı indirimleri kapsamında hangi oyunlarının fiyatı düştü? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Steam'deki Rockstar Games kampanyasında fiyatı düşen oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı GTA V Enhanced 44,99 dolar 19,79 dolar (yüzde 56) Red Dead Redemption 2 99,99 dolar 19,99 dolar (yüzde 80) GTA San Andreas – The Definitive Edition 59,99 dolar 19,79 dolar (yüzde 67) GTA IV: The Complete Edition 19,99 dolar 5,99 dolar (yüzde 70) Bully: Scholarship Edition 14,99 dolar 5,24 dolar (yüzde 65) Manhunt 9,99 dolar 3,49 dolar (yüzde 65) Red Dead Online 19,99 dolar 9,99 dolar (yüzde 50) GTA III – The Definitive Edition 59,99 dolar 19,79 dolar (yüzde 67) GTA: Vice City – The Definitive Edition 59,99 dolar 19,79 dolar (yüzde 67)

Eğer siz de Rockstar Games'in Steam'deki kampanya sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.