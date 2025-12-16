GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, indirim kampanyalarına devam ediyor. Bu kez de dünyanın en çok sevilen oyun geliştiricilerinden Rockstar Games için yayıncı indirimi kampanyası başlatıldı. 18 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Rockstar Games'in en çok sevilen oyunları, yüzde 80'e varan indirimlerle satın alınabilecek.
Peki Rockstar Games'in yayıncı indirimleri kapsamında hangi oyunlarının fiyatı düştü? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Steam'deki Rockstar Games kampanyasında fiyatı düşen oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|GTA V Enhanced
|44,99 dolar
|19,79 dolar (yüzde 56)
|Red Dead Redemption 2
|99,99 dolar
|19,99 dolar (yüzde 80)
|GTA San Andreas – The Definitive Edition
|59,99 dolar
|19,79 dolar (yüzde 67)
|GTA IV: The Complete Edition
|19,99 dolar
|5,99 dolar (yüzde 70)
|Bully: Scholarship Edition
|14,99 dolar
|5,24 dolar (yüzde 65)
|Manhunt
|9,99 dolar
|3,49 dolar (yüzde 65)
|Red Dead Online
|19,99 dolar
|9,99 dolar (yüzde 50)
|GTA III – The Definitive Edition
|59,99 dolar
|19,79 dolar (yüzde 67)
|GTA: Vice City – The Definitive Edition
|59,99 dolar
|19,79 dolar (yüzde 67)
Eğer siz de Rockstar Games'in Steam'deki kampanya sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.