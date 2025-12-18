Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Avrupa pazarına sunacağı yeni elektrikli SUV modeli Urban Cruiser'ı resmen tanıttı. Heybetli bir tasarıma ve giriş seviye olarak düşününce gayet iyi özelliklerle donatılan otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil. İşte Toyota Urban Cruiser'ın fiyatı ne özellikleri...

Japon otomobil devi Toyota'dan elektrikli otomobil meraklılarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Avrupa pazarı için tasarladığı giriş seviye elektrikli SUV modelini resmen tanıttı. "Urban Cruiser" olarak isimlendirilen otomobil, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeline yakından bakalım.

Toyota Urban Cruiser, dışarıdan bakıldığında oldukça gösterişli duruyor. 4.285 mm uzunluğunda, 1.800 mm genişliğinde ve 1.640 mm yüksekliğinde olan otomobil, boyutlarıyla Yaris Cross'a göz kırpıyor. Ancak 2.700 mm'lik dingil mesafesi, oldukça ferah bir iç mekân sağlıyor. Ön ve arka kısımdaki LED destekli aydınlatmalar ve sert hatlar, Toyota Urban Cruiser'ı öne çıkaran hususlar arasında.

Karşınızda Toyota Urban Cruiser

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli, oldukça modern bir iç tasarıma sahip. 10.25 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı ile gelen otomobil, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan 10.1 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Fren Destek Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşaretleri Tanıma gibi standart güvenlik özellikleriyle donatılan SUV, Toyota'nın açıklamasına göre daha büyük SUV'lar kadar büyük bagaj hacmi sunacak.

Gelelim kaput altına. Toyota'nın açıklamasına göre Avrupa pazarı için üretilen yeni SUV, 3 farklı versiyona sahip olacak. En ucuz versiyon, 49 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen 142 hp (106 kW) gücündeki elektrikli motora ev sahipliği yapacak. Sadece önden çekişli olarak sunulacak bu versiyon, 344 km menzil sunacak.

Toyota Urban Cruiser, daha üst donanım paketlerinde 426 kilometre menzil sunan 61 kWh kapasiteli bir batarya ve yine 142 hp gücündeki elektrikli motor seçeneği ile de satın alınabilecek. Dileyen tüketiciler, 61 kWh batarya ve 395 km menzil sunan çift elektrik motorlu ve dört çeker versiyonu da tercih edebilecekler. Isı pompasının da bulunduğu otomobil, sahip olduğu yüksek hızlı şarj desteği ile yüzden 10'dan yüzde 80'e kadar sadece 45 dakikada şarj olacak.

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli, 31.990 euro'dan başlayan fiyatlarla Almanya'da satışa sunulmuş durumda. Otomobilin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor...