[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği ilk oyun ise 206 TL değerindeki Jotunnslayer: Hordes of Hel oldu. Bu oyunu yarın, yani 19 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Jotunnslayer: Hordes of Hel nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Jotunnslayer: Hordes of Hel

Hordes of Hel, İskandinav mitolojisinin karanlık dünyasında geçen, sürükleyici bir roguelike hayatta kalma oyunudur. Düşman dalgalarıyla savaşarak eski İskandinav tanrılarının kutsamalarını kazanın, düşmanca dünyaları keşfedin ve güçlü boss'larla yüzleşin. Jotunnslayer: Hordes of Hel normal fiyatı 206 TL.

Jotunnslayer: Hordes of Hel fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
