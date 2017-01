Hacker Olmak İçin Hangi Programlama Dilleri Öğrenilmeli?

Hackerlar haklarında bir sürü efsane dolaşan kişiler. Peki bir hacker olmak için neler bilmeli, hangi programlama dillerini öğrenmeliyiz.

Hacker olmak için iyi düzeyde işletim sistemi ve ağ bilgisi bilmek gerekli. Ancak bununla da kalmıyor; bir hacker yabancı bir sisteme sızmak için kendi araçlarını yazabilen, hedef sistemin dilinden anlayabilen biri olmalı. Bu nedenle kesinlikle programlama bilgisine sahip olmalı.

1-Web Uygulamaları, Penetrasyon Testleri ve Hack’e Başlangıç İçin

HTML: Bir web sayfası için en temel dil olan HTML aslında bir işaretleme dili, programlama dili değil. Bu nedenle çok basit, öğrenmek yarım saati bile bulmayabilir.

Javascript: Web Browser’larda kullanıcı tarafında çalışan bu dil, artık internete bağlı her şeyin ortak dili gibi. Farklı platformları anlayabilmek için Javascript olmazsa olmaz.

PHP/SQL: İnternetteki birçok site PHP ve MySQL ile yazılmış durumda. Bu nedenle öğrenmeden geçilmesi olmazsa olmaz.

2-Exploit’leri Yazmak veya Anlamak, Shell Kodları ve Rootkitler İçin

C ve C++: İnternette yazılmış exploit kodlarının çoğu bu iki dilde. Birçok işletim sistemi C ile veya C tabanlı bir dil olan C++ ile yazılmış. Hem internetteki örnekleri anlamak, hem de işletim sistemlerini daha iyi kavrayabilmek için bu iki dil, öğrenilmeli.

Assembly: Her ne kadar eski bir dil olsa da, Shell kodlarını anlamak için meraklıların görmesi gereken bir dil.

3-Hack Araçları Üretmek İçin

Python: Python, günümüzdeki en popüler dil. 2015’ten sonra kullanan sayısı %100’den fazla arttı. Python Linux’den Windows’a, Mac OS’e her işletim sisteminde desteklenen bir dil. Ayrıca ağ programlamada kullanılıyor. Yani exploit yazılması için birebir!

Ruby: Ruby artan popüleritesi ile yine hackerlar için önemli bir dil. Metasploit Framework, Ruby ile yazılmış.

Bash: Bash öğrenmek, sistem içinde ufak otomasyonlar yazmak için gayet kullanışlı olacaktır.

BONUS: Bir günde programlama dili öğrenebilir miyim?