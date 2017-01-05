Hacker Olmak İçin Hangi Programlama Dilleri Öğrenilmeli?

Hacker olmak için iyi düzeyde işletim sistemi ve ağ bilgisi bilmek gerekli. Ancak bununla da kalmıyor; bir hacker yabancı bir sisteme sızmak için kendi araçlarını yazabilen, hedef sistemin dilinden anlayabilen biri olmalı. Bu nedenle kesinlikle programlama bilgisine sahip olmalı.
1-Web Uygulamaları, Penetrasyon Testleri ve Hack’e Başlangıç İçin
HTML: Bir web sayfası için en temel dil olan HTML aslında bir işaretleme dili, programlama dili değil. Bu nedenle çok basit, öğrenmek yarım saati bile bulmayabilir.
Javascript: Web Browser’larda kullanıcı tarafında çalışan bu dil, artık internete bağlı her şeyin ortak dili gibi. Farklı platformları anlayabilmek için Javascript olmazsa olmaz.
PHP/SQL: İnternetteki birçok site PHP ve MySQL ile yazılmış durumda. Bu nedenle öğrenmeden geçilmesi olmazsa olmaz.
2-Exploit’leri Yazmak veya Anlamak, Shell Kodları ve Rootkitler İçin
C ve C++: İnternette yazılmış exploit kodlarının çoğu bu iki dilde. Birçok işletim sistemi C ile veya C tabanlı bir dil olan C++ ile yazılmış. Hem internetteki örnekleri anlamak, hem de işletim sistemlerini daha iyi kavrayabilmek için bu iki dil, öğrenilmeli.
Assembly: Her ne kadar eski bir dil olsa da, Shell kodlarını anlamak için meraklıların görmesi gereken bir dil.
3-Hack Araçları Üretmek İçin
Python: Python, günümüzdeki en popüler dil. 2015’ten sonra kullanan sayısı %100’den fazla arttı. Python Linux’den Windows’a, Mac OS’e her işletim sisteminde desteklenen bir dil. Ayrıca ağ programlamada kullanılıyor. Yani exploit yazılması için birebir!
Ruby: Ruby artan popüleritesi ile yine hackerlar için önemli bir dil. Metasploit Framework, Ruby ile yazılmış.
Bash: Bash öğrenmek, sistem içinde ufak otomasyonlar yazmak için gayet kullanışlı olacaktır.
BONUS: Bir günde programlama dili öğrenebilir miyim?
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