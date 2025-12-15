IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, simit benzeri şirin mi şirin tasarıma sahip çok uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazı tanıttı. Bu cihaz, hem Android hem iPhone telefonları şarj edebiliyor.

Artık günümüzde piyasaya sürülen her telefonun kablosuz şarj desteğiyle geldiğini görüyoruz. Tabii ki bu sistemlerde şarj cihazları da büyük önem taşıyor. Şimdi ise ev eşyalarıyla tanıdığımız IKEA’dan bu konuda bir hamle geldi. IKEA, **yeni kablosuz şarj cihazını **resmen duyurdu.

IKEA’nın Qi kablosuz şarj desteğine sahip yeni şarj cihazı, hem Android hem de iPhone cihazları şarj edebilecek. Şirketin yeni ürünlerinin en dikkat çeken kısmı ise tasarımları. Öyle ki genelde gördüğümüz sıkıcı kablosuz şarj cihazlarının aksine dikkat çeken, donut benzeri bir görünümle geliyorlar.

Karşınızda IKEA’nın yeni kablosuz şarj aleti

IKEA’nın kompakt ve eğlenceli bir tasarıma sahip yeni VASTMARKE kablosuz şarj cihazı, telefonunuzu rahatça tutmanızı sağlayan yumuşak, simit şeklinde silikon bir gövdeye sahip. İşiniz bittiğinde cihazın USB-C kablosunu gövdesinin içine sarabiliyorsunuz ve böylece kablo karmaşasını ortadan kaldırıyorsunuz.

Çok uygun fiyatlı bir ürün olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Öyle ki fiyatı yalnızca 10 dolar (427 TL). Uygun fiyatlı olmasına rağmen özelliklerden ödün vermiyor ve güncelliğini koruyor.** Qi2 şarj hızını desteklerken** hem Android hem iOS uyumlu olarak geliyor. Telefonun arkasına yerleştirip şarj edebiliyorsunuz. Daha şık ve farklı işlevler isteyen kullanıcılar için 25 dolarlık ışık entegre edilmiş bir versiyonu daha var.

IKEA, son zamanlarda teknolojik ürünlere de yönelmeye başlamıştı. Yeni uygun fiyatlı kablosuz şarj aleti de bunlardan biri. Şirket, gelecekte kullanıcıların hayatına doğal olarak uyum sağlayabilen uygun fiyatlı daha fazla teknolojik aksesuarla karşımıza çıkacak.