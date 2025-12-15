Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

Türkiye'de çok sevilen Çinli otomobil devi Chery, aralık ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay Türkiye'deki ürün gamını tamamen yeniledi. Yeni Tiggo7 ile Tiggo8, çok iyi fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor...

2023 yılında Türkiye'ye geri dönen ve 2024 yılında tüketicilerin en çok tercih ettikleri markalar arasında yer alan Chery, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Türkiye'deki ürün gamını tamamen yenilemiş durumda. Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, lansmana özel fiyatlarıyla tüketicilerle buluşmayı bekliyorlar.

Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Aralık 2025 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız. Bu fiyatları markanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Chery araba fiyatları - Aralık 2025:

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Yeni Tiggo8 - 2.599.000 TL Yeni Tiggo7 - 2.199.000 TL

Yeni Tiggo8 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige, Otomatik 2.599.000 TL

Yeni Chery Tiggo8, markanın orta-büyük SUV segmentindeki amiral gemisi modeli olarak modern tasarım, gelişmiş teknoloji ve yüksek konfor özelliklerini bir arada sunuyor. Dış tasarımda AmberFlare LED farlar, elmas kesim ön ızgara ve “Tiger Pulse” arka aydınlatma gibi dinamik detaylar bulunuyor. İç mekânda 2.5K HD 15.6″ multimedya ekran, 10.25″ dijital gösterge paneli, 540° panoramik çevre görüş sistemi, masaj fonksiyonlu ergonomik koltuklar ve panoramik cam tavan gibi zengin donanımlar yer alıyor; ayrıca araç 7 fonksiyonel koltuk ile geniş aileler için ideal bir iç hacim sunuyor. Yeni Tiggo8’de 1.6 TGDI turbo benzinli motor ile 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) görev yapıyor ve geliştirilen sürüş destek sistemleri (ör. ADAS), 9 hava yastığı ile Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik özellikleri sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Yeni Tiggo8 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Elektrikli Basamak 50.000 TL Prestige

Yeni Tiggo7 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik 2.199.000 TL 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x4, Otomatik 2.599.000 TL

Yeni Chery Tiggo7, markanın kompakt SUV segmentindeki en güncel modeli olarak modern tasarım, güçlü performans ve gelişmiş teknoloji özelliklerini bir araya getiriyor. Aracın dış tasarımında elmas görünümlü ön ızgara, yeni nesil LED farlar ve şık stop lambaları dikkat çekerken, iç mekânda 24.6″ çift ekranlı dijital bilgi-eğlence sistemi, havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi konfor odaklı detaylar bulunuyor. Yeni Tiggo7; 1.6 TGDI turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) ile donatılmış olup dengeli güç ve yakıt ekonomisi sunuyor. Ayrıca araçta akıllı sürüş destek sistemleri (ADAS), çevre algılama sistemi ve Euro NCAP’den 5 yıldızlı güvenlik gibi güvenlik teknolojileri yer alarak hem şehir içi hem uzun yolculuklarda güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Yeni Tiggo7 opsiyon fiyatları - Aralık 2025