Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Şu an efsane olarak gördüğümüz bazı filmler ilk çıktıklarında gişede başarısız olmuş, hiç kimsenin ilgisini çekmemişti. Biz de değeri sonradan anlaşılan filmleri sizler için derledik.

Her yıl yüzlerce filmin vizyona girdiğini görüyoruz. Tabii ki bunlardan sadece bazıları gişede başarılı olabiliyor. Bazıları ise gerçekten iyi filmler olmalarına rağmen gişede ilgi görmeyip sonradan insanların ilgisini çekmeyi başarabiliyorlar. Sinema tarihinde de bunun birçok farklı örneği var.

Bu listemizde vizyon macerasında hüsrana uğrasa da geçen yıllar içinde kült olmayı ve gerçekten çok sevilmeyi başarmış filmleri inceliyoruz. Eminiz ki aşağıdaki yapımları görünce “Bu film çıktığında nasıl izlenmemiş?” diyeceksiniz çünkü bu filmlerin her biri efsane olarak nitelendiriliyor. Hazırsanız değeri sonradan anlaşılan o filmlere geçelim.

Shawshank Redemption

Yıl : 1994

: 1994 Gişe hasılatı : 16 milyon dolar

: 16 milyon dolar Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 9.3

IMDb Top 250 listesinin zirvesinde Shawshank Redemption yer alıyor. Bu bile günümüzde ne kadar sevilen bir film olduğunu göstermek için yeterli. Ancak film ilk çıktığında durum böyle değildi. Öyle ki gişede yalnızca 16 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Umudun en karanlık yerlerde bile yeşerebileceğini anlatan bir hikâyeye sahip yapımın değeri geçen yıllar içinde anlaşıldı.

Blade Runner

Yıl : 1982

: 1982 Gişe hasılatı : 27 milyon dolar

: 27 milyon dolar Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 8.1

Tarihin en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen Ridley Scott imzalı Blade Runner, ilk çıktığında hiç ilgi görmemiş ve 28 milyonluk bütçesine rağmen yalnızca 27 milyon dolar kazanmıştı. O zamanlardaki diğer bilim kurgu filmlerinin aksine felsefi derinliğe sahip olması, kimsenin alışık olmadığı cyberpunk ögeleri nedeniyle ilgi çekmedi ancak yıllar içinde değeri anlaşıldı. Yapımda replicant olaran adlandırılan Android'lerin yer aldığı distopik bir Los Angeles'a gidiyoruz ve burada replicant'ları avlamakla görevlendirilen Rick Deckard'ın yaşadıklarını izliyoruz.

Brazil

Yıl : 1985

: 1985 Gişe hasılatı : 9,9 milyon dolar

: 9,9 milyon dolar Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 7.8

Terry Gilliam’ın yönettiği Brazil, bürokrasiye ve totaliter rejimlere getirdiği absürt ve karanlık eleştiriyle tam bir görsel şölendi. Ancak gişede yalnızca 9,9 milyon dolar kazandı. Geçen yıllar içinde ise sinemaseverlerin çok sevdiği bir bilim kurgu filmi olarak kayıtlara geçti.

Children of Men

Yıl : 2006

: 2006 Gişe hasılatı : 35,5 milyon dolar

: 35,5 milyon dolar Türü : Distopik, dram

: Distopik, dram IMDb puanı: 7.9

Değeri az bilinen bilim kurgu filmleri listesi görürseniz o listede her zaman Children of Men vardır. 76 milyon dolarlık bütçesine rağmen yalnızca 35 milyon dolar kazanan yapım, yıllar içinde en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer aldığını gösterdi. Filmde, kısırlığın hakim olduğu distopik bir dünyaya gidiyoruz ve mucizevi bir şekilde hamile kalmayı başaran bir kadına yardım eden ana karakterin yaşadıklarını izliyoruz.

Hugo

Yıl : 2011

: 2011 Gişe hasılatı : 73,8 milyon dolar

: 73,8 milyon dolar Türü : Macera, aile

: Macera, aile IMDb puanı: 7.5

170 milyon dolar bütçesine rağmen sadece 73,8 milyon dolar kazanan Martin Scorsese imzalı Hugo, çıktığında kimsenin ilgisini çekmemişti. Ancak yapım, eleştirmenlerden ve sonradan izleyenlerden beğeni topladı ve hatta o yıl 11 farklı kategoride Oscar adayı oldu.

Fight Club

Yıl : 1999

: 1999 Gişe hasılatı : 37 milyon dolar

: 37 milyon dolar Türü : Psikolojik gerilim

: Psikolojik gerilim IMDb puanı: 8.8

Şu an günümüzde en çok sevilen filmlerden biri Fight Club'dır. Ancak Brad Pitt ve Edward Norton başrollü, David Fincher imzalı film ilk çıktığında hiç ilgi görmedi ve 63 milyon dolarlık bütçeyle sadece 37 milyon dolar hasılat elde etti. Ancak film; ilgi çekici hikâyesi, müzikleri, performanslarıyla sonraki yıllarda ikonik bir film olmayı başardı.

The Big Lebowski

Yıl : 1998

: 1998 Gişe hasılatı : 46 milyon dolar

: 46 milyon dolar Türü : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.1

Son 30 yılın en iyi komedi filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Coen biraderler imzalı The Big Lebowski, gişede sadece 46 milyon dolar kazanabildi. Eleştirmenler ve izleyenler filmin ne anlatmak istediğini, karmaşık ve kopuk olay örgüsünü ilk başta anlayamadı. Fakat zaman içinde film hakkındaki görüşler değişti. Bridges’in canlandırdığı Jeff Lebowski karakterinin "hiçbir şeyi takmayan" hayat felsefesi, internet kültürüyle birleşerek devasa bir hayran kitlesi yarattı. Bugün filmin replikleri birçok insan tarafından ezbere biliniyor, sahneleri her yerde karşımıza çıkıyor.

Donnie Darko

Yıl : 2001

: 2001 Gişe hasılatı : 7,5 milyon dolar

: 7,5 milyon dolar Türü : Gizem, bilim kurgu, psikolojik gerilim

: Gizem, bilim kurgu, psikolojik gerilim IMDb puanı: 8.0

Günümüzde birçok insanın favori filmi olan, Jake Gylenhall'un yükselmesini sağlayan Donnie Darko, zamanlama kurbanıydı. Öyle ki filmin 11 Eylül saldırıları zamanında çıkması gişede patlamasına ve yalnızca 7,5 milyon dolar kazanmasına neden oldu. Ancak film, zaman içinde kulaktan kulağa yayılarak birçok kişi tarafından izlendi. Kafa karıştıran senaryosu, teoriler, ikonik tavşan kostümü, müzikleri ve izleyenlere hissettirdikleriyle çok sevilen bir film hâline gelmeyi başardı.

Scott Pilgrim vs. the World

Yıl : 2010

: 2010 Gişe hasılatı : 49 milyon dolar

: 49 milyon dolar Türü : Komedi, gençlik

: Komedi, gençlik IMDb puanı: 7.5

Modern kült yapım olarak nitelendirebileceğimiz Edgar Wright imzalı bu film, çizgi roman estetiğini sinemaya en iyi aktaran yapımlardan biri olmasına rağmen gişede dişli rakipleri nedeniyle geride kaldı. Video oyunlarına, indie rock müziğe ve çizgi romanlara aşina olmayan genel izleyici kitlesi farklı filmleri tercih etti. Ancak hitap ettiği "geek" kültürü filmi sahiplenmeyi başardı. Görsel efektleri ve hızlı temposuyla ilgi duymayıp izleyenlerin bile ilgisini çekmeyi başardı. İnternet sayesinde de modern zamanların kült yapımlarından biri hâline geldi.